Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Club Brugge blijft worstelen met het scoren van doelpunten. In de laatste vier duels wist blauw-zwart slechts één keer het net te vinden, en dat begint stilaan door te wegen op het klassement en de sfeer rond het team.

De voorbije transferperiodes vertrok een groot deel van de scorende spelers, terwijl de nieuwkomers voorlopig niet genoeg rendement leveren.

Nicolo Tresoldi scoorde tot nu toe vier keer, Carlos Forbs tweemaal, en Mamadou Diakhon wacht nog altijd op zijn eerste competitietreffer. Ook de vaste waarden draaien niet naar behoren: Christos Tzolis staat op vijf goals en Hans Vanaken op drie.

Toch lijkt de sportieve leiding van Club Brugge niet overtuigd van een écht scoringsprobleem. Sportief directeur Dévy Rigaux benadrukte recent bij DAZN dat het team niet afhankelijk is van één spits. "Er scoren ook verschillende spelers, dat is sterker dan één bepalende killer te hebben", stelde hij.

Club Brugge heeft wel een killer nodig

Dat standpunt stuit echter op kritiek van clublegende Franky Van der Elst. Hij vindt dat het team wel degelijk een echte afmaker nodig heeft. "Ze scoren níét vlot. De coach zegt zelf dat ze moeilijk tot scoren komen. Dan moeten je andere spitsen gezamenlijk wel meer doen, en dat gebeurt niet", aldus Van der Elst.

Na de nieuwe nederlaag tegen Antwerp, waarin Club opnieuw veel kansen miste, werd zijn kritiek nog scherper. "Ik snap niet dat ze zeggen dat je geen killer nodig hebt. Je hebt dat wél nodig! Met zo’n speler had Club van Antwerp gewonnen."

