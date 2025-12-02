Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Anthony Vanden Borre is anno 2025 aan de slag bij RAAL La Louvière. Ondertussen is Marc Coucke bij RSC Anderlecht volop bezig met het terughalen van bekende gezichten. Eén plus één is twee?

"Ik word vaak aangesproken over een mogelijke terugkeer naar RSC Anderlecht", lacht Anthony Vanden Borre de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. "Zeker nu Marc Coucke verschillende oude bekenden aan het terughalen is."

Vanden Borre ziet zichzelf niet meteen terugkeren naar het Lotto Park. "Ik ben blij met wat ik doe bij RAAL La Louvière. Het zou voor mij ook echt moeilijk zijn om te kiezen. Ik zie La Louvière én Anderlecht als twee families."

Een terugkeer? Misschien als RSC Anderlecht opnieuw echt Anderlecht is

Al wil het voormalige jeugdproduct een terugkeer niet helemaal uitsluiten. "Misschien als Anderlecht opnieuw echt Anderlecht is. (knipoogt) Maar daar kan ik nu weinig over zeggen."

"Een terugkeer hangt af van zoveel factoren", gaat de voormalige flankverdediger verder. "Daar zijn ook bestuursleden bij die machtsspelletjes spelen. Kortom: alles wat ik haat aan het moderne voetbal."

Ik vind dat RSC Anderlecht opnieuw de juiste richting is ingeslagen

"Al vind ik wel dat de club opnieuw de juiste richting is ingeslagen", besluit Vanden Borre. "Ik ben blij met de terugkeer van Michael Verschueren als voorzitter. Hij had de club nooit mogen verlaten."