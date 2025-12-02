Reactie Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge leed tegen Antwerp zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Toch maakt kapitein Hans Vanaken zich weinig zorgen over de titelkansen van blauw-zwart.

Club Brugge had tegen Antwerp meer dan 75% balbezit, maar kon dat niet omzetten in een doelpunt. Antwerp sloeg in het slot wel toe en bezorgde blauw-zwart zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. 

"Een nederlaag komt altijd ongelegen, maar de beste ploeg wint niet altijd. Daar moeten we mee leven", was de conclusie van kapitein Hans Vanaken achteraf. Union verloor enkele uren later van Anderlecht, waardoor het niet uitliep tot zeven punten. 

Vanaken maakt zich geen zorgen over titelstrijd

De achterstand van blauw-zwart blijft zo vier punten op de leider, net als vorig seizoen na zestien speeldagen. Over de strijd om de titel, nu het toch al weken stroef verloopt, maakt Vanaken zich echter geen zorgen.  

"Het is nog lang en er zijn nog veel wedstrijden. Het is in het verleden al genoeg bewezen dat degene die altijd op kop staat niet altijd kampioen wordt." Vanaken weet ook hoe Club Brugge weer op het juiste spoor kan geraken. 

Lees ook... Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord"Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we dit soort wedstrijden niet meer verliezen en dan komt het goed." Voor de winterstop moet Club nog naar STVV en Dender, speelt het thuis tegen KAA Gent en moet het naar Racing Genk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Hans Vanaken

Meer nieuws

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
3
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
5
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
18
Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

08:40
1
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
5
Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

08:20
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
2
Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

22:30
2
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
1
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
2
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
4
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20
Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

21:00
DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

20:40
2
Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

20:20
1
De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

19:00
Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

20:00
1
't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

19:40
2
Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

19:20
Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

18:50
1
Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

18:40
1
Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

01/12
8
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

17:40
1
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

16:00
15
"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

17:20
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

17:00
2
Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

16:30
2
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Vital Verheyen Vital Verheyen over Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken RememberLierse RememberLierse over Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht" RememberLierse RememberLierse over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" André Coenen André Coenen over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening TIGERMANIA TIGERMANIA over Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" William Wallace William Wallace over Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved