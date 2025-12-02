Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

Club Brugge leed tegen Antwerp zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Toch maakt kapitein Hans Vanaken zich weinig zorgen over de titelkansen van blauw-zwart.

Club Brugge had tegen Antwerp meer dan 75% balbezit, maar kon dat niet omzetten in een doelpunt. Antwerp sloeg in het slot wel toe en bezorgde blauw-zwart zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen.

"Een nederlaag komt altijd ongelegen, maar de beste ploeg wint niet altijd. Daar moeten we mee leven", was de conclusie van kapitein Hans Vanaken achteraf. Union verloor enkele uren later van Anderlecht, waardoor het niet uitliep tot zeven punten.

Vanaken maakt zich geen zorgen over titelstrijd

De achterstand van blauw-zwart blijft zo vier punten op de leider, net als vorig seizoen na zestien speeldagen. Over de strijd om de titel, nu het toch al weken stroef verloopt, maakt Vanaken zich echter geen zorgen.

"Het is nog lang en er zijn nog veel wedstrijden. Het is in het verleden al genoeg bewezen dat degene die altijd op kop staat niet altijd kampioen wordt." Vanaken weet ook hoe Club Brugge weer op het juiste spoor kan geraken.

Lees ook... Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord›"Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we dit soort wedstrijden niet meer verliezen en dan komt het goed." Voor de winterstop moet Club nog naar STVV en Dender, speelt het thuis tegen KAA Gent en moet het naar Racing Genk.