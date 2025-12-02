HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

Arsenal FC heeft een enorme slag geslagen. De Londense topclub graait Edwin en Holger Quintero weg voor de neus van een pak Europese topclubs.

Fabrizio Romano laat weten dat Arsenal FC een akkoord heeft met Independiente del Valle over de transfer van twee héél goudhaantjes. Het gaat om Edwin en Holger Quintero.

De 16-jarige tweelingbroers zijn niet alleen de absolute goudklompjes van Ecuador. Edwin en Holger staat te boek als absolute toptalenten wereldwijd. 

Edwin is een aanvallende en creatieve flankaanvaller die wordt vergeleken met Neymar. Holger voelt zich centraler op het middenveld in zijn sas en blinkt uit in combinatievoetbal, bij voorkeur met zijn broer. 

Beide goudhaantjes hebben zich eerder deze week in Londen gemeld om de formaliteiten af te ronden. De effectieve transfer kan omwille van de FIFA-regels pas in 2027 plaatsvinden.

Transfer in 2027

De jeugdopleiding van Independiente del Valle staat op die manier nog maar eens in de schijnwerpers. Onder anderen Moises Caicedo, Kendry Paez en Piero Hincapie zijn recente voorbeelden van jeugdproducten die de absolute top hebben gehaald.

