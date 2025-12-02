Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Antwerp zette afgelopen weekend een historische stap met het debuut van Xander Dierckx. De zestienjarige aanvaller is de eerste speler uit het geboortejaar 2009 die zijn opwachting maakte in de Belgische hoogste klasse.

Doorbraak van een jong talent

Dierckx werd de jongste debutant ooit bij Antwerp. Zijn optreden kreeg veel aandacht, niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook door de manier waarop hij zich in het elftal presenteerde. Bondscoach David Penneman en voormalig jeugdcoördinator Steven Smet gaven hun visie op zijn profiel.

Penneman vergeleek hem met Charles De Ketelaere. “Die heeft ook die tennisachtergrond, hè. Maar ik denk vooral aan die linkse voet en het feit dat hij net als Charles die goeie timing in de box heeft en heel polyvalent is”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Smet zag gelijkenissen met Pieter Gerkens, vooral door zijn infiltraties en neus voor doelpunten. Beide referenties tonen dat Dierckx wordt beschouwd als een veelzijdige speler met potentieel op het hoogste niveau.

Volgende talent in de rij

Naast Dierckx staat ook Louie Van Gelder klaar om door te breken. De middenvelder van zestien jaar kwam twee seizoenen geleden over van Beerschot en maakte indruk tijdens de zomerstage in Oostenrijk. Marc Overmars merkte toen al op dat het iemand was om in de gaten te houden.

Een blessure hield hem echter maandenlang aan de kant, maar zaterdag maakte hij zijn rentree bij de Young Reds in vierde klasse. Hij speelde 69 minuten mee in de 2-1-overwinning tegen Londerzeel. De kans dat hij binnenkort aan de beurt is bij het A-elftal is groot.