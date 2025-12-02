Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Joseph Oosting is officieel voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer van Royal Antwerp FC. Tijdens zijn eerste persmoment gaf hij een helder overzicht van zijn komst, zijn visie en de afspraken die tot nu toe gemaakt zijn.

Eerste indrukken en persoonlijke aanpak

Bij zijn introductie benadrukte Oosting dat de beslissing snel tot stand kwam. “Ik was verrast toen Antwerp kan aankloppen. Antwerp is een topclub, dus ik was blij”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen. Het proces verliep volgens hem in korte tijd en hij maakte duidelijk dat de faciliteiten en de ontvangst hem meteen overtuigden. Oosting omschreef zichzelf als een trainer die inzet op sociale verbondenheid en structuur, waarbij harmonie en ontwikkeling centraal staan.

Over de sportieve doelstellingen gaf hij aan dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. “Doelstellingen zijn nog niet besproken. Ik ben een man met ambitie dus ik wil het altijd goed doen.” Het contract van 2,5 jaar was voor hem geen doorslaggevende factor. Hij benadrukte dat hij vooral een bouwer is en dat de duur van het contract niet bepalend was voor zijn keuze.

Eerste sportieve resultaten

De recente overwinning in Brugge werd door Oosting positief geëvalueerd. Daarbij wees hij op de sterke defensieve organisatie en de inzet van het team om voor elkaar te werken. Over bredere verwachtingen bleef hij voorzichtig. Hij stelde dat er nooit over een plaats in de top zes is gesproken en dat er geen toezeggingen zijn gedaan omtrent transfers. Zijn focus ligt eerst op het leren kennen van de spelersgroep.

Tijdens de persconferentie kwam ook zijn verhuis naar België ter sprake. Oosting gaf aan dat dit een uitdaging was, maar dat hij zich goed voorbereid had. “Antwerp is een topclub én deze regio is ook best Nederlands. Wij zijn heel direct en het is mooi om de cultuur hier te leren kennen.” Hij gaf aan zich vooraf te hebben ingelezen om de overgang zo vlot mogelijk te maken.

De rol van Marc Overmars

Tot slot ging Oosting in op de rol van Marc Overmars bij zijn komst. “Toen Overmars belde, ben ik meteen in de auto gestapt en hierheen gereden.” Het contact verliep snel en hij gaf aan vereerd te zijn dat Overmars hem benaderde. Volgens Oosting speelde dit een duidelijke rol in zijn beslissing om naar Antwerp te komen.