Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Sébastien Pocognoli zorgde afgelopen weekend voor een stunt door met AS Monaco PSG te kloppen, maar lang genieten zat er niet in. De Belgische coach moest meteen terug naar Mechelen voor een verplichte Pro License-training.

Sébastien Pocognoli beleeft een nogal wisselvallig begin bij AS Monaco. De Belgische trainer had het moeilijk in zijn eerste weken en verloor op een bepaald moment twee keer na elkaar met 4-1-cijfers in de Ligue 1.

Maar na regen komt zonneschijn. Afgelopen weekend kon hij voor een kleine stunt zorgen door met 1-0 te winnen tegen PSG. Maar echt veel tijd om te vieren had Pocognoli niet.

Van winst tegen PSG naar een trainingsveld in Mechelen

Hij moest namelijk terugkeren naar België. De trainer die afgelopen seizoen kampioen speelde met Union SG moest een training geven op het veld van Jong KV Mechelen, op maandag.

Bij de HLN Voetbalpodcast lichtte Pocognoli het zelf even toe. "Het is een verplichting, hé. Je moet dat doen om je Pro License-diploma te kunnen halen. Daar probeer ik alles voor te doen."

Hij was er samen aanwezig met onder meer Faris Haroun, Hans Cornelis en Igor De Camargo. Het contrast kon amper groter zijn: van PSG verslaan naar een trainingsveld in Mechelen.

