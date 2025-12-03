🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

Lorenz Lomme
2 reacties
Real Madrid en Thibaut Courtois gingen vanavond op bezoek bij Athletic Bilbao. Onze landgenoot hield zijn netten schoon, maar moest daarvoor wel een geweldige save verrichten.

Real wilde geen punten verliezen in het Baskenland, temeer omdat grote concurrent FC Barcelona gisteren al zegevierde in de topper tegen Atlético Madrid. Real wist dus wat het moest doen om de achterstand in het klassement niet te laten oplopen.

Kylian Mbappé had dat goed begrepen en bracht Real na nog geen tien minuten op een 0-1-voorsprong. Daarna zette Berengeur een fraaie combinatie op met Nico Williams, waardoor die eerste oog in oog kwam te staan met Courtois.

Courtois houdt Real recht

Het thuispubliek veerde al op toen Berenguer uithaalde, maar Courtois had andere plannen. Met zijn sterke linkerhand hield hij de bal uit doel en behoedde hij de Koninklijke voor de gelijkmaker. Een geweldige parade.

Real schoot net voor de rust opnieuw in actie. Camavinga werkte goed voorbereidend werk van Mbappé af: 0-2. Na de pauze prikte Mbappé er nog eentje binnen. De Fransman zit nu aan 16 doelpunten in La Liga en is topschutter in Spanje.

Maar Real mag toch opnieuw Thibaut Courtois bedanken. Op het WK van komend jaar moet hij een van de sterkhouders worden van de Rode Duivels. In Madrid is alvast nog steeds "El Muro".

@realmadrid 🧤 WHAT. A. SAVE! 🚫 @Thibaut Courtois | #AthleticRealMadrid | #LaLigaHighlights Real Madrid C.F.">♬ sonido original - Real Madrid C.F.
2 reacties
