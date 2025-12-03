Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid
Anderlecht zal morgenavond naar Genk reizen. Besnik Hasi is zich bewust van de kwaliteit van de selectie van Racing Genk. En dan zeker van ene ... Kos Karetsas uiteraard.

"Hebben we op strafschoppen geoefend tijdens de training? Laten we zeggen dat we ons op alle vlakken hebben voorbereid", lachte Besnik Hasi op de persconferentie. De trainer van Anderlecht heeft zijn huiswerk goed gedaan en is zich bewust van het niveau dat Konstantinos Karetsas de laatste weken heeft bereikt.

De Griekse international was net 7 jaar oud toen Hasi voor de eerste keer Anderlecht coachte, vlak voor de comeback in play-off 1 in het seizoen 2013-2014. Vandaag wil hij geschiedenis schrijven bij zijn club: hij was beslissend in 5 van de 6 wedstrijden in november.

Een constante dreiging, maar niet de enige

De jongeling werd van 2020 tot 2023 opgeleid in Neerpede, dus Sporting Anderlecht kent hem goed: "Zijn ontwikkeling is indrukwekkend, hij kan voor spektakel zorgen en beslissend zijn. Het is het soort speler dat leuk is om naar te kijken, waarvoor supporters naar het stadion komen. We moeten oplettend zijn. Hij heeft techniek, inzicht, een goede passing en kan scoren. Maar hij is natuurlijk niet de enige bij Genk."

Bij Racing kan het gevaar van overal komen: "Ik denk dat ze hun ritme hebben gevonden. De terugkeer van Zakaria El Ouahdi doet hen goed. Ze hebben een herkenbare manier van spelen. Het is het team met het meeste balbezit in de Pro League. Genk zet hoog druk en is gevaarlijk in de cruciale zones. We moeten op ons best zijn om ons te kwalificeren."

Lees ook... Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?De laatste weken valt de Limburgse puzzel in elkaar: Daan Heymans is hersteld van zijn blessure en brengt veel met zijn spelintelligentie, Zakaria El Ouahdi heeft weer al zijn dynamiek op de flank teruggevonden en Konstantinos Karetsas schittert. De wedstrijd van donderdagavond belooft de moeite waard te worden tegen een herboren Anderlecht.

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (04/12).

Anderlecht
KRC Genk

