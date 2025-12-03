Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

Charleroi wil weer lachen in de Beker van België. De Zebra's worden sterk verwacht tegen Mechelen. Rik De Mil verscheen op de persconferentie op de dag voor de wedstrijd.

Met een zeer duidelijk bericht hebben de supporters van Charleroi de toon gezet: morgen is het winnen of niets. De Zebra's hebben al drie jaar geen bekerwedstrijd thuis gespeeld en hebben de laatste seizoenen enkele flinke teleurstellingen in de competitie meegemaakt.

Rik De Mil voelt de steun van de supporters

Rik De Mil verwacht niet minder van zijn spelers: "De supporters steunen ons en willen dat we ons volledig geven, we werken heel goed. De mentaliteit binnen de ploeg is geweldig. We krijgen minder doelpunten tegen. We moeten alleen bepaalde kwaliteiten verbeteren, zoals de efficiëntie", legt hij uit tijdens de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

Maar aan de andere kant zal de tegenstander allesbehalve een vogel voor de kat zijn. KV Mechelen heeft anderhalve maand geleden met 0-2 gewonnen op Mambourg: "Mechelen staat niet voor niets in de top-6."

Charleroi moet nu ook slim zijn

"Ze verdedigen als een blok terwijl ze effectief zijn in de omschakelingen. Zo hebben ze hier gewonnen, ook al was het tweede doelpunt het resultaat van een individuele fout van onze kant. Aan ons om slim te zijn."

