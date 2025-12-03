Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het avontuur van Paul-José Mpoku bij Al Batin Club is al voorbij. De 33-jarige aanvaller is transfervrij. Een buitenkansje voor Belgische clubs?

Na amper drie maanden is het Saoedische avontuur van Paul-José Mpoku al voorbij. De 33-jarige aanvaller tekende begin september een contarct bij Al Batin Club.

"Het was niet meer mogelijk voor mij om mijn beroep op een normale manier uit te oefenen", aldus Mpoku op X. "Ik vind het belangrijk om mijn sportieve en persoonlijke integriteit te behouden."

Vooral het vertrek van de coach bij Al Batin heeft de beslissing van Mpoku vorm gegeven. "Ik wil mijn ploegmaats en de sportieve staf bedanken voor de ontvangst en het respect dat ik heb mogen ervaren tijdens mijn tijd bij de club."

"Ik ben dankbaar voor alle mensen die me hebben gesteund", gaat Mpoku verder. "Maar mijn keuze is gemaakt en ik ben vastberaden en ambitieus om een mooi vervolg te geven aan mijn carrière."

Terugkeer naar België?

Mpoku speelde in totaal amper zeven wedstrijden voor Al Batin. Een terugkeer naar België behoort zeker en vast tot de mogelijkheden. Welke club kan Mpoku dezer dagen gebruiken? 

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Standard
Al Batin
Paul José Mpoku

Meer nieuws

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
1
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

08:00
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
3
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko? Analyse

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

07:00
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

22:30
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

21:00
1
Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

21:20
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
13
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
5
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00
Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

18:20
1
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken sven123 sven123 over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Svédél Svédél over Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken bardolino bardolino over Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst André Coenen André Coenen over "Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen Divano Divano over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' TIGERMANIA TIGERMANIA over Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs CringeMedia CringeMedia over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved