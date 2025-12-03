FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

Aan het begin van de maand december beginnen de selecties voor de Afrika Cup zich stilaan af te tekenen. De FIFA heeft de timing voor de beschikbaarheid van spelers verduidelijkt. Er is goed nieuws voor de Belgische clubs.

Een voor een beginnen de Afrikaanse teams die zich hebben gekwalificeerd voor de Afrika Cup hun spelerslijst voor de competitie bekend te maken. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben op de Belgische competitie: meerdere teams zullen hierdoor spelers tijdelijk moeten missen.

Verschillende teams moeten spelers missen

De Afrika Cup vindt plaats van 21 december tot 18 januari, terwijl de winterstop van de Belgische competitie van 28 december tot 16 januari duurt. Maar het is vanzelfsprekend dat de betrokken spelers hun club niet zullen verlaten voor de eerste dag van het toernooi.

Zij zullen echter niet zo vroeg vertrekken als verwacht. De FIFA heeft namelijk haar regels op dit gebied aangepast: "In navolging van de aanpak die werd gehanteerd voor het WK 2022, wordt de periode van beschikbaarstelling met zeven dagen verkort en begint deze op maandag 15 december 2025."

De impact van de Afrika Cup voor clubs verminderen

Overeenkomsten tussen clubs en teams zijn echter mogelijk: "Het is ook besloten om deelnemende landen aan de Afrika Cup 2025 en de clubs die spelers vrijgeven (...) aan te moedigen om oprechte bilaterale gesprekken te voeren om passende individuele oplossingen te vinden." Bij een meningsverschil zal de FIFA als bemiddelaar optreden.

Clubs kunnen dus hun geselecteerde spelers een week langer houden dan gewoonlijk. Goed nieuws voor de betrokken clubs, minder goed nieuws voor de bondscoaches van de gekwalificeerde landen voor de Afrika Cup, die minder tijd zullen hebben om met hun groep te werken.