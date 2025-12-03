"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

KRC Genk ontvangt donderdagavond Anderlecht voor een felbevochten bekerduel. Bij de Limburgers zal er maar weinig geroteerd worden.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de beker. De Limburgers staan er voorlopig goed op. Afgelopen weekend maakte Zakaria El Ouahdi zijn comeback en Daan Heymans zal gewoon kunnen spelen tegen paars-wit.

Niet te veel wissels bij Genk

Bekerwedstrijden zijn vaak een gelegenheid om te roteren. Toch verklapt Thorsten Fink dat hij dit niet van plan is. "Dat is nu niet nodig", opende hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik verwacht eerder tegen het weekend twee à drie wijzigingen."

De Duitser onthulde al enkele zaken uit zijn opstelling van morgen. "Enkel Sor kan misschien starten in plaats van Adedeji-Sternberg - omdat ik Anderlecht hoger verwacht - en Oh komt er zeker in."

Oh en Van Crombrugge starten, Sor eventueel ook

Vaak worden er tijdens wedstrijden in de Croky Cup minuten gegeven aan de tweede doelman, maar dat zal bij Genk niet het geval zijn. "Ik houd vast aan Van Crombrugge in doel."

