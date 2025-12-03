"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk ontvangt donderdagavond Anderlecht voor een felbevochten bekerduel. Bij de Limburgers zal er maar weinig geroteerd worden.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de beker. De Limburgers staan er voorlopig goed op. Afgelopen weekend maakte Zakaria El Ouahdi zijn comeback en Daan Heymans zal gewoon kunnen spelen tegen paars-wit.

Niet te veel wissels bij Genk

Bekerwedstrijden zijn vaak een gelegenheid om te roteren. Toch verklapt Thorsten Fink dat hij dit niet van plan is. "Dat is nu niet nodig", opende hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik verwacht eerder tegen het weekend twee à drie wijzigingen."

De Duitser onthulde al enkele zaken uit zijn opstelling van morgen. "Enkel Sor kan misschien starten in plaats van Adedeji-Sternberg - omdat ik Anderlecht hoger verwacht - en Oh komt er zeker in."

Oh en Van Crombrugge starten, Sor eventueel ook

Vaak worden er tijdens wedstrijden in de Croky Cup minuten gegeven aan de tweede doelman, maar dat zal bij Genk niet het geval zijn. "Ik houd vast aan Van Crombrugge in doel."

Lees ook... Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?"Mijn keeperstrainers hebben me verteld nog even te wachten met Lawal. Binnenkort wil ik hem een match laten spelen, maar hij is er nu nog niet aan toe", besluit Fink.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (04/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Thorsten Fink

Meer nieuws

Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

18:20
LIVE Adewumi brengt Cercle weer op gelijke hoogte tegen Gent! Live

LIVE Adewumi brengt Cercle weer op gelijke hoogte tegen Gent!

21:07
Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

17:00
LIVE: Uithaal Vetlesen brengt Club Brugge op voorsprong en deze keer telt het doelpunt wél Live

LIVE: Uithaal Vetlesen brengt Club Brugge op voorsprong en deze keer telt het doelpunt wél

21:03
LIVE: Scott brengt Antwerp met gelukje opnieuw op voorsprong tegen STVV Live

LIVE: Scott brengt Antwerp met gelukje opnieuw op voorsprong tegen STVV

20:55
Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

16:00
5
LIVE: Zulte Waregem meteen op voorsprong tegen Union! Live

LIVE: Zulte Waregem meteen op voorsprong tegen Union!

20:46
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

20:20
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
1
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

19:40
"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

19:20
Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
1
DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

19:00
Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

09:30
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
2
Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

17:30
FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

18:00
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
9
"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos De derde helft

"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

17:20
Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

16:15
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
10
Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

16:30
2
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

13:45
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

13:15
1
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
6
Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

13:01
2
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
9
Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

11:00
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
4
'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

12:40
3
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Cercle Brugge - KAA Gent: 1-1 GertjeFCB GertjeFCB over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 Demogorgon Demogorgon over Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge" Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Zulte Waregem: 0-1 JVD002 JVD002 over Antwerp - STVV: 2-1 Divano Divano over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' Standard 2.0 Standard 2.0 over Cercle Brugge - Standard: - Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand Joe Joe over "Dan ga ik naar de rechtbank": advocaat van Stijn Stijnen is wel heel duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved