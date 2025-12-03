"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

Mehdi Benatia heeft onthuld dat hij geprobeerd heeft Kevin De Bruyne naar OM te halen. Na zijn vertrek bij Manchester City koos de Belg deze zomer echter voor Napoli.

Kevin De Bruyne had zijn carrière ook ergens anders dan in Napoli kunnen verderzetten. Bij Marseille droomden ze zelfs even van een stunttransfer. Sportief directeur Mehdi Benatia onthulde dat hij tijdens de vorige mercato geprobeerd heeft om de Rode Duivel te overtuigen.

Na het einde van zijn periode bij Manchester City was De Bruyne een vrije speler en kreeg hij wereldwijde interesse. Saudi-Arabië en de MLS waren in de running, maar de middenvelder wilde absoluut op het hoogste niveau blijven spelen.

Olympique Marseille greep naast KDB

Hij zocht een echte sportieve uitdaging én een club waar hij een belangrijke rol kon krijgen. Napoli had daar een streepje voor, zeker met het recente Serie A-kampioenschap én de aanwezigheid van zijn goede vriend Romelu Lukaku.

In de uitzending After Foot op RMC Sport vertelde Benatia hoe dicht Marseille erbij was. Hij nam contact op met De Bruyne om het project van de club toe te lichten.

"Ik heb De Bruyne geprobeerd te halen", zei Benatia. "Ik heb met hem gesproken, maar hij was al ver in de onderhandelingen met Napoli. Ik wilde hem ontmoeten, ik dacht dat het echt kon werken met onze coach." Net te laat dus, maar wie niet waagt, die niet wint.