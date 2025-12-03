"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

KAA Gent staat iets voorbij halfweg het seizoen op een teleurstellende zevende plaats. De komende weken en maanden moeten de Buffalo's er alles aan doen om de top-6 en de Champions' Play-offs veilig te stellen.

Het is een beetje een verhaal met ups en downs tot dusver bij KAA Gent. Na een 5 op 15 begon het plots te draaien met een knappe 12 op 15 tussen speeldagen 6 en 10. Daarna is het pas echt een rollercoaster geworden.

Zware nederlagen bij Zulte Waregem en OH Leuven, tussendoor indruk maken tegen Standard en Patro Eisden Maasmechelen. Gelijk tegen Genk, maar ook tegen Westerlo - en daar zelfs goed wegkomen. En nu verloren tegen STVV.

KAA Gent werkt nog aan stabiliteit en balans

Er is nog geen stabiliteit of balans, ook niet in het team. Dat kan volgens Ivan Leko ook moeilijk als er steeds spelers buiten strijd vallen, waardoor er - zeker achterin - geen lijn in te trekken valt. Tegen Westerlo en STVV kon het nóg slechter aflopen.

"Het is een van de vele problemen. Het begint bij de profielen en je kan geen 10 centimeter winnen op één dag", aldus Leko in zijn analyse na de nederlaag tegen STVV. Een paar maanden geleden had hij nog aangegeven dat het seizoen pas half september zou beginnen, na de zomermercato.

Wanneer begint het seizoen van KAA Gent nu echt?

Maar aanwinsten als Kadri en Paskotsi waren tegen STVV nog niet topfit na een blessure, terwijl Duverne en Es-Saoubi er niet eens bij waren. En zo blijft het toch nog een beetje puzzelen voor Leko & co. Misschien dat het seizoen pas in januari begint?

Zoveel tijd heeft Gent in ieder geval niet meer. Er is een bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge en daarna duels met Union, Antwerp, Club Brugge en Westerlo nog dit jaar. Daarin kan het seizoen al gemaakt of gekraakt worden.