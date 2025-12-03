Analyse "Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| Reageer
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent staat iets voorbij halfweg het seizoen op een teleurstellende zevende plaats. De komende weken en maanden moeten de Buffalo's er alles aan doen om de top-6 en de Champions' Play-offs veilig te stellen.

Het is een beetje een verhaal met ups en downs tot dusver bij KAA Gent. Na een 5 op 15 begon het plots te draaien met een knappe 12 op 15 tussen speeldagen 6 en 10. Daarna is het pas echt een rollercoaster geworden.

Zware nederlagen bij Zulte Waregem en OH Leuven, tussendoor indruk maken tegen Standard en Patro Eisden Maasmechelen. Gelijk tegen Genk, maar ook tegen Westerlo - en daar zelfs goed wegkomen. En nu verloren tegen STVV.

KAA Gent werkt nog aan stabiliteit en balans

Er is nog geen stabiliteit of balans, ook niet in het team. Dat kan volgens Ivan Leko ook moeilijk als er steeds spelers buiten strijd vallen, waardoor er - zeker achterin - geen lijn in te trekken valt. Tegen Westerlo en STVV kon het nóg slechter aflopen.

"Het is een van de vele problemen. Het begint bij de profielen en je kan geen 10 centimeter winnen op één dag", aldus Leko in zijn analyse na de nederlaag tegen STVV. Een paar maanden geleden had hij nog aangegeven dat het seizoen pas half september zou beginnen, na de zomermercato.

Wanneer begint het seizoen van KAA Gent nu echt?

Lees ook... Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA GentMaar aanwinsten als Kadri en Paskotsi waren tegen STVV nog niet topfit na een blessure, terwijl Duverne en Es-Saoubi er niet eens bij waren. En zo blijft het toch nog een beetje puzzelen voor Leko & co. Misschien dat het seizoen pas in januari begint?

Zoveel tijd heeft Gent in ieder geval niet meer. Er is een bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge en daarna duels met Union, Antwerp, Club Brugge en Westerlo nog dit jaar. Daarin kan het seizoen al gemaakt of gekraakt worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Ivan Leko

Meer nieuws

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
1
Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

08:00
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
3
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

06:40
4
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

07:00
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

22:30
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

21:00
1
Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

21:20
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
5
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

17:00
6
Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

18:20
1
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken sven123 sven123 over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Svédél Svédél over Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken bardolino bardolino over Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst André Coenen André Coenen over "Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen Divano Divano over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' TIGERMANIA TIGERMANIA over Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs CringeMedia CringeMedia over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved