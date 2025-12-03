Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht
Foto: © photonews

KRC Genk bereidt zich voor op de bekerkraker tegen Anderlecht. De Limburgers kregen vooraf goed nieuws: Daan Heymans blijkt niet zwaar geblesseerd en zou gewoon beschikbaar zijn voor het duel.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de Beker van België. De Limburgers kregen in aanloop naar de partij al goed nieuws te horen.

Volgens Het Belang van Limburg valt de schade nogal mee bij Daan Heymans. Die vertelde na afloop dat hij zijn enkel verzwikt had op het einde van de wedstrijd tegen OH Leuven.

Goed nieuws over Heymans

Hij speelde de wedstrijd wel uit en uiteindelijk gaat het niet om een serieuze kwetsuur. Hij zou gewoon fit moeten zijn voor de bekerclash met paars-wit.

Op de flanken blijft het echter krap voor coach Thorsten Fink. Junya Ito, Joris Kayembe en Ken Nkuba zijn nog altijd niet inzetbaar. Met de terugkeer van Zakaria El Ouahdi valt het puzzelen echter wel mee.

Lees ook... Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken outSinds 2024 speelden Anderlecht en Genk zeven keer tegen elkaar. De Limburgers wonnen vijf keer, de Brusselaars slechts één keer terwijl er ook eenmaal gelijk werd gespeeld.

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (04/12).

Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Daan Heymans

