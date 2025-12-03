Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Antwerp ontvangt STVV in de achtste finales van de Croky Cup. Nog in de eerste helft vielen er heel wat goals, maar de Great Old zag ook een pion uitvallen.

Antwerp en STVV maken er een aangename pot van op de Bosuil. Voor de rust vielen al drie goals in de Scheldestad. Kerk opende de score voor Antwerp op het kwartier.

Goto maakte kort daarna met het nodige geluk gelijk voor Sint-Truiden. De Japanner, die gehuurd wordt van Anderlecht, blijft zo vlot scoren dit seizoen. Scott scoorde niet veel later echter voor stamnummer één, waardoor de voorlopige tussenstand 2-1 is.

Praet naar de kant

Een domper voor Antwerp was het uitvallen van Dennis Praet. Die moest na ongeveer tien minuten de strijd al staken. Hij greep daarbij naar de linkerenkel. Het is niet meteen duidelijk of het om een zware blessure gaat of niet.

Joseph Oosting heeft zo zorgen. Praet was nog niet zo lang geleden terug van een spierblessure, maar moet nu dus voor een nieuwe afwezigheid vrezen.

Oosting verving Praet door Xander Dierckx. Die mocht afgelopen weekend al debuteren op het veld van Club Brugge. Zo gaat het snel voor de amper 16-jarige speler.