Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen

Souleyman Doumbia en Grejohn Kyei zijn op een dood spoor beland bij Standard en lijken deze winter te zullen vertrekken. Voor de Luikse clubleiding is dat een prioriteit, want hun afscheid zou de zwaar belaste loonmassa aanzienlijk verlichten.

Ondanks de wil — of zelfs de noodzaak — om zich te versterken om in de race voor de Champions’ Play-offs te blijven, staat Standard voor een wintermercato met twee gezichten. Verschillende spelers die Vincent Euvrard niet hebben kunnen overtuigen zouden de club nog voor het einde van januari kunnen verlaten.

Dat Matricule 16 op zoek is naar een linksachter, komt niet uit de lucht gevallen. Boli Bolingoli en Alexandro Calut hebben hun krediet opgebruikt. Na zijn terugkeer uit blessure was de neef van Romelu en Jordan Lukaku Calut voorbijgestoken in de hiërarchie, maar een nieuwe terugval heeft de kaarten opnieuw door elkaar geschud, in een seizoen dat cruciaal is voor het vervolg van zijn carrière.

Een blessure die Standard niet helpt

Opnieuw geblesseerd lijkt Boli Bolingoli deze winter waarschijnlijk geen nieuwe club meer te vinden en blijft hij dus tot het einde van het seizoen op Sclessin. Dat zou Alexandro Calut automatisch een plaats doen opschuiven in de pikorde, waardoor zijn vertrek minder noodzakelijk wordt. Zeker omdat een linksachter die wat uit beeld was verdwenen, maar nog steeds tot de kern behoort, deze winter de club wél zal verlaten.

Souleyman Doumbia, die sinds zijn terugkeer van een uitleenbeurt aan Charlotte in de B-kern werd ondergebracht, wordt niet behouden door de Luikse directie. Voor de Ivoriaan circuleren meerdere pistes, onder meer een terugkeer naar de MLS of naar Frankrijk, waar hij eerder al uitkwam voor Stade Rennais en Angers. Eén ding staat vast: Standard zal geen al te hoge eisen stellen wat de transfersom betreft. Het hoofddoel is om verlost te raken van een van de grootste salarissen binnen de kern.

Ook Léandre Kuavita en Hakim Sahabo zouden deze winter in aanmerking kunnen komen voor een vertrek. Beide jonge middenvelders maken echter nog steeds deel uit van de A-kern en zullen niet richting de uitgang worden geduwd. De club zal simpelweg aandachtig luisteren naar eventuele aanbiedingen. Indien er geen fatsoenlijk voorstel komt kunnen ze dus gewoon op Sclessin blijven. De situatie is helemaal anders voor een andere overbodige speler: Grejohn Kyei.





Het vertrek van Doumbia en Kyei, een andere prioriteit voor Standard

Ook de Franse spits werd na zijn terugkeer van een uitleenbeurt aan Sporting Charleroi naar de B-kern verwezen. In een recent interview gaf hij aan actief op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Met een contract tot 2027 traint de 30-jarige aanvaller zelfs niet meer mee met de A-kern en heeft hij geen enkele kans meer om het tij te keren bij Standard.

Hoewel het versterken van de kern uiteraard een van de prioriteiten blijft voor Marc Wilmots, is het vinden van een oplossing voor deze twee overbodige spelers minstens even belangrijk. Hun lonen wegen zwaar door en het saneren van de loonmassa staat hoog op de agenda van een Luikse directie die financieel voorzichtig moet blijven. Er zal dus een oplossing moeten worden gevonden, wat de sportief directeur van de Rouches meer ademruimte zou geven.