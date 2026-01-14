KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over"

Als buitenlanders het in de JPL tot sterkhouder bij hun ploeg schoppen, zoals Miras bij KV Mechelen, komt dat door een vlotte aanpassing. Dat is niet noodzakelijk verbonden aan de plaatselijke taal.

Het is vandaag exact een jaar geleden dat Nacho Miras als nieuwkomer arriveerde bij KV Mechelen. Een opsteker voor de communicatie met zijn nieuwe ploegmaats was dat hij als Spanjaard alvast de Engelse taal machtig was. Dat is het voordeel als je moeder lerares Engels is en zo kon Miras zelfs al snel teamgenoten uit de nood helpen.

Wij wilden wel eens weten hoe het ondertussen gesteld is met het Nederlands van de doelman die ook 2,5 jaar Deinze op zijn cv heeft staan. "Hoe het met mijn Nederlands is? Niet goed." Die twee woorden spreekt hij wel in perfect Nederlands uit. "Ik voel me er soms schuldig over, omdat ik al best een lange tijd in België speel", bekent hij.

Comfortabele aanpassing in België

"Op mijn bucketlist staat om in 2026 het Nederlands beter onder de knie te krijgen", verzekert hij ons. "Spaans is een Romaanse taal en is heel anders in vergelijking met het Nederlands. In het dagelijkse leven is het niet meteen een probleem, want de spreektaal in de groep is Engels. Het is best comfortabel om je zo aan te passen. Je voelt niet echt de nood om Nederlands te leren."

Miras beseft maar al te goed dat buitenlanders die in zijn thuisland aan de slag gaan een totaal andere situatie meemaken. "Als je in Spanje zou gaan voetballen, moet je wel Spaans leren, omdat je je anders niet kunt aanpassen." Als je geen kennis hebt van de voertaal, wordt het in één klap al veel moeilijker om je te manifesteren.

Miras prijst het mooie aan ons land en onze competitie



Die voertaal is bij veel Belgische clubs voornamelijk Engels, of Frans. "Hier spreken veel mensen ook Engels. Dat is het mooie aan de competitie en het land, maar langs de andere kant voel je zo minder de druk om Nederlands te spreken."