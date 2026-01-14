Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

Jonathan Sirois lijkt de nieuwe doelman van RSC Anderlecht te worden. Moet Colin Coosemans zich zorgen maken? Dit seizoen lijkt er weinig te veranderen onder de paars-witte lat. Maar daarna...

RSC Anderlecht staat op het punt om Jonathan Sirois naar Brussel te halen. De doelman van CF Montreal komt in eerste instantie om Mads Kikkenborg te vervangen. De invallersdoelman vertrekt naar Molde FK.

Hoe Anderlecht bij een 24-jarige Canadees is uitgekomen? Simpel: Olivier Renard kent Sirois van zijn periode als sportief directeur van Montreal Impact. Voor de duidelijkheid: CF Montreal is simpelweg de nieuwe naam van Montreal Impact.

Invallersdoelman... in eerste instantie

Sirois weet dat hij in eerste instantie als invallersdoelman naar Brussel zal verhuizen. Colin Coosemans is én blijft dit seizoen zonder ongelukken de nummer één onder de lat.

Maar Renard - hij maakte zelf carrière als doelman - gelooft in de kwaliteiten van de Canadees. En ook Sirois zelf gaat een basisplaats in de Major League Soccer niét zomaar verlaten als hij niet de garantie heeft gekregen dat hij de kans zal krijgen om zich in het tussenseizoen te bewijzen.

Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één


Tel daarbij de haperende contractonderhandelingen tussen Anderlecht en Coosemans op en we hoeven er geen tekening bij te maken. Anderlecht is op zoek naar stevige concurrentie of een nieuwe nummer één. De exacte benaming van de rol moet nog ingevuld worden.

