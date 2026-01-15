Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

De wereldvoetbalbond FIFA heeft zich verheugd. Ondanks de grote kritiek op de ticketprijzen heeft de internationale organisatie meer dan 500 miljoen aanvragen geregistreerd voor het WK 2026, een absoluut record in de sportwereld.

Het WK voetbal 2026 zal op 11 juni 2026 van start gaan. En hoewel er veel kritiek is geuit op de prijs van de tickets, heeft de FIFA zojuist een recordaantal aanvragen aangekondigd. Er werden meer dan een half miljard aanvragen geregistreerd, en dat in slechts 33 dagen. Dat maakt een gemiddelde van 15 miljoen aanvragen per dag, afkomstig uit 211 verschillende landen.

"Dat is meer dan een simpele aanvraag, het is een wereldwijd signaal", riep FIFA-voorzitter Gianni Infantino in de officiële verklaring. "De mondiale interesse voor het WK 2026 heeft ongekende proporties bereikt. Het is een nieuw record in de wereldsport. Namens de FIFA wil ik de supporters van voetbal over de hele wereld bedanken en feliciteren met dit buitengewone enthousiasme", aldus Infantino.

Een recordaantal ticketaanvragen voor het WK 2026

Verbijsterend is dat de populairste wedstrijd voor ticketaanvragen niet de finale is, maar de groepswedstrijd tussen Colombia en Portugal. Mexico - Zuid-Korea stond op de tweede plek, gevolgd door de finale, de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika, en een achtste finale. Naast deze wedstrijden zijn de landen met de meeste aanvragen Duitsland, Engeland, Brazilië, Spanje, Portugal, Argentinië en Colombia.

Natuurlijk zullen de 500 miljoen ticketaanvragers niet de kans krijgen om een kostbaar toegangsbewijs te bemachtigen. De gelukkigen worden vanaf 5 februari geïnformeerd na een loting. "Wetende hoeveel dit toernooi betekent voor mensen over de hele wereld, betreuren wij ten zeerste dat we niet alle supporters in de stadions kunnen ontvangen."





"Daarom willen we de supporters op verschillende manieren betrekken bij het WK, via een breed scala aan ervaringen voor fans buiten de stadions, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van wat het grootste sportevenement ooit zal zijn", aldus Gianni Infantino.