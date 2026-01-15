Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

KV Kortrijk wil de goede lijn na de herstart doortrekken. Beginnen doen de West-Vlamingen op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. Geen gemakkelijke verplaatsing, beseffen ze in de Guldensporenstad.

Kortrijk zette Patro Eisden Maasmechelen al eens opzij dit seizoen. Het werd 2-0 in het Guldensporenstadion, na goals van Jellert Van Landschoot en Thierry Ambrose.

Kortrijk moet antwoorden vinden

Brecht Dejaegere lijkt klaar voor de wedstrijd. "We weten wat we kunnen verwachten", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Het is aan ons om antwoorden te vinden op hun manier van spelen."

"Ik denk dat we vooral niet mogen vergeten te voetballen", beseft de middenvelder. "Dat hebben we in de heenmatch, vooral na rust, wel gedaan. Je moet trouw blijven aan je eigen filosofie."

Geen Stijn Stijnen bij Patro Eisden. De coach van de Limburgers is geschorst, maar dat houdt Dejaegere niet bezig. "Voor mij maakt dat weinig uit. Wij moeten vooral bezig zijn met onszelf", zegt hij daarover.



Na het duel tegen Patro ontvangt Kortrijk Jong Genk en trekt het naar Club NXT. Twee duels die in principe 6 op 6 moeten opleveren.