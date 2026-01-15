Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel

Lorenz Lomme
Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel
KV Kortrijk komt op 17 januari opnieuw in actie in de Challenger Pro League. De Kerels trekken naar Patro Eisden Maasmechelen, dat ze dit seizoen al versloegen met 2-0. KVK houdt ondertussen ook de transfermarkt in de gaten.

Kortrijk bracht zijn winterstage door in Spanje, maar daar waren de omstandigheden niet optimaal. Dat zegt Michiel Jonckheere bij Het Laatste Nieuws.

"De velden lagen er dramatisch bij. In mijn ogen waren er nog dingen niet in orde, maar de trainingsweek was meer dan oké", aldus de KVK-coach.

Wat op de transfermarkt?

Jonckheere ging bij diezelfde krant ook in op de transferplannen van Kortrijk. "We kunnen met deze groep onze doelstelling behalen, maar een opportuniteit gaan we niet laten liggen", klinkt het duidelijk.

"Ik zou wel dom moeten zijn om nee te zeggen tegen een speler die met zekerheid het verschil kan maken", vervolgt Jonckheere.


"Van mij moet er niemand weg, maar sommige jongens willen natuurlijk meer aan spelen toekomen. Er kan gerust een oplossing voor hen gezocht worden", sluit hij af.

