Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stonden er op zaterdag opnieuw heel wat pittige duels op het programma. Daarbij was het uiteraard ook onder meer uitkijken naar wat topclubs Beveren en Kortrijk zouden doen.

KAS Eupen - Beveren 1-2

Beveren begon aan 2026 met een stevige voorsprong op de eerste achtervolgers. En dus wilden ze die voorsprong graag gaan behouden door goed aan de nieuwe jaargang te beginnen met een overwinning in de Oostkantons.

Meteen grepen ze KAS Eupen bij de keel en andermaal was de wedstrijd bij de rust eigenlijk al gespeeld door doelpunten van Mertens en Abrahams. Na de pauze deed Eupen wel nog van zich spreken met de aansluitingstreffer van Delaurier-Chaubet, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Patro Eisden - KV Kortrijk 1-0

En zo doet Beveren andermaal een goede zaak in het klassement. Temeer eerste achtervolger KV Kortrijk niet kon winnen op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen. Nainggolan begon bij de Limburgers meteen in de basis.

Zijn team zou uiteindelijk winnen met 1-0, dankzij een goal van Rousseau. En zo mag de champagne stilaan koel gezet worden op de Freethiel, want de achterstand van Kortrijk loopt op tot liefst negen punten met nog dertien wedstrijden te spelen.

RFC Luik - Francs Borains 3-1

Club Luik van zijn kant doet ook een goede zaak - net als Patro Eisden - in de strijd om de top-6. Beide teams springen over KAS Eupen en staan nu gedeeld vijfde. Soelle scoorde onder meer twee goals voor de thuisploeg.

Lees ook... Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Eerder op de dag hadden de beloften van KAA Gent in Deinze al gewonnen van de RSCA Futures. De opvallendste persoon in die wedstrijd was Mats Rits, die zijn eerste minuten voor paars-wit dit seizoen maakte.

17/01/2026 16:00RSCA Futures - KAA Gent1-2
17/01/2026 20:00Eupen - SK Beveren1-2
17/01/2026 20:00Patro Eisden Maasmechelen - KV Kortrijk1-0
17/01/2026 20:00Luik FC - Francs Borains 3-1

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 3-1 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

