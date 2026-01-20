Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

De wedstrijd tussen Kairat Almaty en Club Brugge wordt zeer belangrijk voor de Europese ambities van blauw-zwart. Voor een koppel supporters van blauw-zwart kan de verplaatsing echter sowieso al niet meer stuk.

Liefde kan mooi zijn. Dat hebben twee supporters van Club Brugge bewezen in een ijskoud Kazachstan. De 59-jarige Hans Noyelle ging in Astana op de knietjes en vroeg zijn vriendin Tinneke Vandendriessche ten huwelijk tijdens de verplaatsing.

Drie punten als kers op de taart?

“Het idee spookte al weken door mijn hoofd en ontstond tijdens de verplaatsing naar Bayern München. Toen wist ik al: daar in de sneeuw in Kazachstan ga ik haar ten huwelijk vragen", aldys Noyelle in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Precies daar, op de koudste plek die we ooit hebben gevoeld, ontstond een van de warmste momenten van ons leven. Deze verplaatsing kan alvast niet meer stuk. Nu nog de drie punten mee naar huis: dat zou de kers op de taart zijn."

Cadeautje in de vorm van drie punten?

Noyelle is al sinds jaar en dag supporter van Club Brugge en maakt ook veel verplaatsingen mee met blauw-zwart. En ook zijn vriendin Tinneke heeft duidelijk de smaak dus te pakken gekregen, anders ga je niet mee naar Astana.

We willen het gelukkige paar - Vandendriessche was verrast, maar zei uiteraard wel ja op het verzoek - alvast veel succes wensen. Aan de troepen van Ivan Leko om meteen met een cadeautje te komen in de vorm van drie punten.