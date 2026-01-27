Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Op dinsdagavond stonden liefst zes wedstrijden in de Challenger Pro League op het programma. Beveren was niet een van de twaalf ploegen die in actie kwam, maar toch kunnen ze zich de winnaar van de dag noemen. Hoe dat precies komt? Een woordje uitleg.

Club NXT - KV Kortrijk 2-0

SK Beveren speelde niet op dinsdagavond en zo kon KV Kortrijk minstens even naderen tot op zes punten van de leider. Dan moest het zelf wel gaan winnen op bezoek bij Club NXT in Roeselare en dat zou heel moeilijk blijken.

Na het gelijkspel uit de heenwedstrijd in Kortrijk werd nu zelfs verloren van de Bruggelingen. Ambrose miste vlak voor de rust een strafschop voor De Kerels, na de koffie deden Van Britsom en Musuayi de boeken toe voor Kortrijk.

Club Luik - Lommel 1-0

Aan Lommel dan om met een overwinning alvast wat druk te zetten op KV Kortrijk? Neen, ook dat zou niet lukken. De Limburgers gingen zelf ook onderuit bij Club Luik en doen zo ook een heel slechte zaak in het klassement.

Het was tot in de laatste minuut wachten tot de Luikenaars konden zeker en het was een doelpunt met bekende namen. De assist kwam van zoon Wilmots, de afwerking was van Kylian - broer van Eden en Thorgan - Hazard.

Beerschot - Seraing 0-0

Aan Beerschot dan om over Lommel te springen met een overwinning? Neen, ook zij raakten niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Seraing. En zo is Beveren uiteraard de grote winnaar van de dag zonder te spelen.



Als zij woensdag wél winnen van Gent U23 lopen ze verder uit op alle concurrenten. Patro Eisden en Club Luik (zie boven) deden een goede zaak in de strijd om de top-6, terwijl Eupen en Lokeren tegen elkaar gelijkspeelden en zo die zesde plaats zien uitlopen.