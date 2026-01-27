Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Op dinsdagavond stonden liefst zes wedstrijden in de Challenger Pro League op het programma. Beveren was niet een van de twaalf ploegen die in actie kwam, maar toch kunnen ze zich de winnaar van de dag noemen. Hoe dat precies komt? Een woordje uitleg.

Club NXT - KV Kortrijk 2-0

SK Beveren speelde niet op dinsdagavond en zo kon KV Kortrijk minstens even naderen tot op zes punten van de leider. Dan moest het zelf wel gaan winnen op bezoek bij Club NXT in Roeselare en dat zou heel moeilijk blijken.

Na het gelijkspel uit de heenwedstrijd in Kortrijk werd nu zelfs verloren van de Bruggelingen. Ambrose miste vlak voor de rust een strafschop voor De Kerels, na de koffie deden Van Britsom en Musuayi de boeken toe voor Kortrijk.

Club Luik - Lommel 1-0

Aan Lommel dan om met een overwinning alvast wat druk te zetten op KV Kortrijk? Neen, ook dat zou niet lukken. De Limburgers gingen zelf ook onderuit bij Club Luik en doen zo ook een heel slechte zaak in het klassement.

Het was tot in de laatste minuut wachten tot de Luikenaars konden zeker en het was een doelpunt met bekende namen. De assist kwam van zoon Wilmots, de afwerking was van Kylian - broer van Eden en Thorgan - Hazard.

Beerschot - Seraing 0-0

Aan Beerschot dan om over Lommel te springen met een overwinning? Neen, ook zij raakten niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Seraing. En zo is Beveren uiteraard de grote winnaar van de dag zonder te spelen.

Lees ook... Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Als zij woensdag wél winnen van Gent U23 lopen ze verder uit op alle concurrenten. Patro Eisden en Club Luik (zie boven) deden een goede zaak in de strijd om de top-6, terwijl Eupen en Lokeren tegen elkaar gelijkspeelden en zo die zesde plaats zien uitlopen.

27/01/2026 20:00Luik FC - Lommel SK1-0
27/01/2026 20:00Club Brugge NXT - KV Kortrijk2-0
27/01/2026 20:00Patro Eisden Maasmechelen - Olympic Charleroi1-0
27/01/2026 20:00K Beerschot VA - Seraing0-0
27/01/2026 20:00Eupen - KSC Lokeren1-1
27/01/2026 20:10Jong Genk - RWDM Brussels0-2

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 20 54 17 3 0 41-14 27 W W W W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 21 45 14 3 4 39-21 18 G W V W V
3. Lommel SK Lommel SK 21 38 11 5 5 43-31 12 W W W W V
4. K Beerschot VA K Beerschot VA 21 38 11 5 5 30-21 9 V V W G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 21 38 11 5 5 27-19 8 V G W W W
6. Luik FC Luik FC 21 36 11 3 7 31-23 8 V W W G W
7. Eupen Eupen 21 31 8 7 6 30-25 5 W G V V G
8. KAA Gent KAA Gent 20 30 9 3 8 27-24 3 V W W W W
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 21 29 7 8 6 28-27 1 W G W G G
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 21 23 6 5 10 35-38 -3 W V V V W
11. Lierse SK Lierse SK 19 23 6 5 8 20-23 -3 W W G V V
12. Francs Borains Francs Borains 20 19 5 5 10 19-28 -9 V V W V V
13. Seraing Seraing 20 17 3 8 9 20-31 -11 V V W G G
14. Jong Genk Jong Genk 20 16 4 4 12 22-41 -19 G V V V V
15. RSCA Futures RSCA Futures 19 16 3 7 9 25-33 -8 V V W V V
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 21 13 3 4 14 21-34 -13 V V V W W
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 21 12 2 6 13 17-42 -25 V G V V V
2e klasse

