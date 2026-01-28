Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters
De burgemeester van Utrecht heeft in een uitgebreid verslag toegelicht waarom het bezoekersvak met Genk‑supporters werd ontruimd. Ze benadrukt dat onschuldige fans getroffen zijn, maar wijst tegelijk op ernstige incidenten voorafgaand aan de wedstrijd.

Aanleiding voor de ontruiming

Volgens de burgemeester werd vooraf al beslist om een combiregeling te hanteren vanwege een verhoogd risico. Kort na de aankomst van de eerste bussen liep het mis. “Het was nodig om naar een uitzonderlijk middel te grijpen, namelijk de inzet van de mobiele eenheid”, klinkt het in De Telegraaf. De maatregel volgde nadat een groep Genk‑supporters de verplichte identiteitscontrole omzeilde door hekken te verplaatsen en stewards omver te lopen.

Aan de toegangspoortjes werd vervolgens een hek geforceerd door een groep van naar schatting zestig tot tachtig personen. Daarbij raakten drie stewards gewond en werd een speurhond geschopt. De burgemeester betreurt dat ook niet‑betrokken supporters in de problemen kwamen. “Als er onder hen personen zijn die in het gedrang zijn gekomen of zelfs gewond zijn geraakt, dan betreuren wij dat zeer.”

In de tunnel richting het bezoekersvak werden meerdere veiligheidscamera’s vernield. De groep bereikte zo het vak zonder enige controle. De vernielingen beperkten zich niet tot het vak zelf: ook stoeltjes, toiletten en een horecapunt werden beschadigd.

Gevolgen voor overige supporters

De burgemeester geeft aan dat eerst geprobeerd werd om het vak vrijwillig te laten ontruimen, onder meer via tussenkomst van Genk‑bestuurders. Die optie verviel toen een deel van de groep zich verzette en de politie aanviel met metalen staven en kapotgeslagen stoelen.

Intussen werden de zestien overige bussen met Genk‑supporters niet toegelaten tot het parkeerdek. “Het was steeds de bedoeling om deze supporters alsnog toe te laten om de wedstrijd bij te wonen. Het is erg jammer dat dat niet is gelukt.” De politie escorteerde de bussen in de omgeving terwijl de situatie werd beoordeeld.

Na de ontruiming bleek dat de schade in het vak zo groot was dat FC Utrecht en de UEFA het niet verantwoord vonden om nog supporters toe te laten. “Dusdanig, dat FC Utrecht en de UEFA het niet verantwoord achtten om supporters in dat vak veilig te ontvangen.” Daardoor werd beslist dat ook de resterende bussen moesten terugkeren naar België.

