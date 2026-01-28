Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Het gevreesde verdict is gevallen voor Youri Tielemans. Wat begon als een pijnlijke botsing tegen Newcastle, draait uit op slecht nieuws voor Aston Villa én de Rode Duivels. De middenvelder staat langer aan de kant dan eerst gedacht.

Afgelopen weekend raakte Youri Tielemans geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Newcastle United. Rond minuut 70 werd de middenvelder vervangen en leek het om een serieuze blessure te gaan.

Al snel werd ook duidelijk dat hij effectief enkele weken of maanden aan de kant zou staan. The Athletic meldde eerst dat hij zes tot acht weken buiten strijd zou zijn.

Youri Tielemans is langer out dan eerst gedacht

Verdere onderzoeken moesten nog aantonen hoe ernstige de kwetsuur precies zou zijn. Uiteindelijk is daar niet veel goeds uit gebleken. Aston Villa-coach Unai Emery kwam met slecht nieuws op zijn persconferentie.

Woensdag vertelde hij, in aanloop naar het Europa League-duel tegen Salzburg, dat Tielemans zeker acht tot tien weken buiten strijd is. Dat is een enorm zware domper voor Aston Villa én de Rode Duivels.



Zo lijkt het erop dat Tielemans zeker een streep kan trekken door de twee oefeninterlands in Noord-Amerika. Op 28 maart spelen ze tegen de VS en op 1 april tegen Mexico.