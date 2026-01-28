'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

KV Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe aanvaller aan te trekken. De Belgische club volgt daarbij een speler die opnieuw beschikbaar lijkt te komen.

Onderhandelingen over vertrek bij Levante

Goduine Koyalipou, momenteel door RC Lens verhuurd aan Levante, werkt aan een vroegtijdige beëindiging van zijn verblijf in Spanje. Volgens Spaanse berichtgeving wil Levante zijn loonmassa verlagen en staat het daarom open voor een vertrek van de aanvaller. De speler bekijkt meerdere pistes in verschillende competities.

De opties liggen zowel in Turkije als in Frankrijk op tafel, maar de Belgische interesse blijkt het meest concreet. Koyalipou speelde eerder al in ons land bij SK Beveren, waar hij zich in de kijker speelde met sterke prestaties. Zijn profiel blijft daardoor bekend op de Belgische markt.

KV Mechelen in polepositie

KV Mechelen zou volgens de Spaanse krant het best geplaatst zijn om de speler binnen te halen. De club zoekt aanvallende versterking door het vertrek van Lauberbach en ziet in Koyalipou een haalbare piste. De onderhandelingen tussen de entourage van de speler en Levante lopen verder.

De aanvaller heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 2,5 miljoen euro. Hij ligt bij RC Lens nog onder contract tot 2028, waardoor een definitieve overstap complexer kan zijn. Een nieuwe uitleenbeurt lijkt daarom het meest realistische scenario.

Lees ook... Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen›

KV Mechelen wacht intussen af tot de gesprekken tussen de speler en Levante volledig afgerond zijn. Pas daarna kan de club formeel stappen zetten richting een akkoord, al zou ook Bouke Boersma van De Graafschap in beeld zijn.