"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

STVV draait een sterk seizoen, maar analist Stef Wijnants waarschuwt dat de weg nog lang is. Hij benadrukt dat de ploeg ondanks de goede positie niets definitief gerealiseerd heeft.

Voorzichtigheid ondanks sterke klassering STVV

Wijnants wijst erop dat de huidige stand niet mag misleiden. “STVV mag dan wel op weg zijn naar een historisch seizoen, maar op dit moment hebben ze nog helemaal niks in handen”, is de analist duidelijk in Het Belang van Limburg. Hij benadrukt dat er nog heel wat wedstrijden resten.

Volgens hem blijft het belangrijk dat de ploeg niet meegesleept wordt door externe verwachtingen. “Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat ook en slaagt hij er goed in om alle ruis weg te houden van zijn ploeg.” De aanwezigheid van Japanse spelers, die weinig media volgen, helpt volgens hem om de rust te bewaren.

Wijnants ziet dat de groep mentaal stabiel blijft, zelfs wanneer het spel minder draait. “Ik heb het gevoel dat weinig deze ploeg uit balans kan brengen. Ook geen matige eerste helft of een achterstand zoals op La Louvière.”

Kansen door zwakke concurrentie

De analist merkt op dat de concurrenten momenteel weinig indruk maken. “Union was matig, Anderlecht werd uitgefloten en Club Brugge was ook maar weer kantje boordje.” Hij vindt dat STVV moet profiteren van die omstandigheden.



De voorsprong op de achtervolgers is intussen aanzienlijk. “De kloof met plaatsen vijf en zes bedraagt nu al dertien punten.” Wijnants besluit dat de achtervolgers een zware opdracht hebben. “Zelfs na de puntenhalvering moeten die ploegen nog zeven punten goedmaken op tien wedstrijden. Dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren”, besluit hij.