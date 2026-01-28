Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Speeldag 23 van de Jupiler Pro League belooft opnieuw spektakel, met meerdere toppers op het programma. Intussen maakte de KBVB ook de scheidsrechterlijke aanstellingen bekend.

Dit zijn de refs voor speeldag 23

Vrijdagavond openen La Louvière en KAA Gent de nieuwe speeldag. Massimiliano Ledda moet de wedstrijd in goede banen leiden met hulp van Wim Smet als VAR. Zaterdagnamiddag kijken Cercle Brugge en Antwerp elkaar in de ogen. Simon Bourdeaud’Hui is hoofdref en Ken Vermeiren is VAR.

Later fluit Bram Van Driessche de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KVC Westerlo. Kevin Van Damme staat hem bij als videoref. Bert Verbeke is actief tijdens de laatste wedstrijd van zaterdag. Hij staat op het veld tijdens STVV-Charleroi. Laurent Willems neemt de VAR voor zijn rekening.

Lambrechts voor Clasico, Verboomen krijgt Union-Club

De langverwachte Clasico tussen Standard en Anderlecht wordt zondagnamiddag op Sclessin gespeeld. Erik Lambrechts werd aangeduid om hier hoofdref te zijn. Jan Boterberg kan hem, indien nodig, naar het scherm roepen.

Dender ontvangt Genk later in de namiddag, met Nicolas Laforge als scheidsrechter en Brent Staessens die vanuit Tubeke meekijkt. Nathan Verboomen moet de andere topper in goede banen leiden: Union SG-Club Brugge. Lothar D’Hondt is VAR van dienst.



Lawrence Visser zal een laatste keer fluiten op speeldag 23. Hij werd aangeduid voor de match tussen OH Leuven en KV Mechelen. Wesli De Cremer is VAR.