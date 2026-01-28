Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Speeldag 23 van de Jupiler Pro League belooft opnieuw spektakel, met meerdere toppers op het programma. Intussen maakte de KBVB ook de scheidsrechterlijke aanstellingen bekend.

Speeldag 23 staat voor de deur in de Jupiler Pro League, mét enkele toppers. De KBVB maakte ondertussen ook bekend welke scheidsrechters actief zullen zijn op de velden van 1A.

Dit zijn de refs voor speeldag 23

Vrijdagavond openen La Louvière en KAA Gent de nieuwe speeldag. Massimiliano Ledda moet de wedstrijd in goede banen leiden met hulp van Wim Smet als VAR. Zaterdagnamiddag kijken Cercle Brugge en Antwerp elkaar in de ogen. Simon Bourdeaud’Hui is hoofdref en Ken Vermeiren is VAR.

Later fluit Bram Van Driessche de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KVC Westerlo. Kevin Van Damme staat hem bij als videoref. Bert Verbeke is actief tijdens de laatste wedstrijd van zaterdag. Hij staat op het veld tijdens STVV-Charleroi. Laurent Willems neemt de VAR voor zijn rekening.

Lambrechts voor Clasico, Verboomen krijgt Union-Club

De langverwachte Clasico tussen Standard en Anderlecht wordt zondagnamiddag op Sclessin gespeeld. Erik Lambrechts werd aangeduid om hier hoofdref te zijn. Jan Boterberg kan hem, indien nodig, naar het scherm roepen.

Dender ontvangt Genk later in de namiddag, met Nicolas Laforge als scheidsrechter en Brent Staessens die vanuit Tubeke meekijkt. Nathan Verboomen moet de andere topper in goede banen leiden: Union SG-Club Brugge. Lothar D’Hondt is VAR van dienst.

Lees ook... Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Lawrence Visser zal een laatste keer fluiten op speeldag 23. Hij werd aangeduid voor de match tussen OH Leuven en KV Mechelen. Wesli De Cremer is VAR.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
3
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

14:00
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
3
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
7
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

13:15
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
1
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
2
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
4
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

20:40
"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

20:10
1
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

23:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

20:00
2
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

27/01
1
Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

21:20
4
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden ontleder ontleder ontleder ontleder over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Stigo12 Stigo12 over Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie Alaphilippe Alaphilippe over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga FCBalto FCBalto over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi Impala Impala over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem liersesupp liersesupp over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved