Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Club Brugge staat woensdagavond voor een alles-of-nietsduel tegen Olympique Marseille in de Champions League. De defensieve stabiliteit wordt daarbij een heet hangijzer, al is niet iedereen het eens over dat vermeende probleem.

Club Brugge moet straks winnen van Olympique Marseille als het wil doorstoten naar de volgende ronde in de Champions League. Bij een gelijkspel gaat dat ook, al is dat een bijzonder onwaarschijnlijk scenario.

Franky Van der Elst is van mening dat Club te veel doelpunten incasseert, en dat dit zeker vermeden moet worden tegen Marseille. Wesley Sonck vindt dat overdreven.

Sonck relativeert defensieve zorgen bij Club Brugge

"Ik wil het zogenaamde defensief probleem van Club Brugge relativeren", zegt Sonck bij Het Nieuwsblad. "Volgens mij is daar niets absurd verkeerd mee. Zulte Waregem schoot bij wijze van spreken drie keer naar de goal en drie keer ging die bal binnen."

"Dat mag niet gebeuren tegen Marseille maar ik herhaal: dat defensief probleem wordt sterk overdreven", gaat de voormalige spits verder. "Wat lager spelen, met meer balans in het team en het zal al veel beter gaan."

Hij benadrukt dat de tegendoelpunten geen probleem vormen, als er ook voldoende gescoord wordt. "Club maakt toch ook veel goals? Ik kijk overigens liever naar een wedstrijd waarin het 4-3 wordt in plaats van 1-0. Zo lang Club Brugge meer scoort, is er voor mij niets aan de hand."