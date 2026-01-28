Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

De positie van Kasper Dolberg bij Ajax staat opnieuw onder druk. De recente terugkeer van Wout Weghorst verandert de verhoudingen binnen de aanvalslinie.

Dolberg opnieuw naar de achtergrond

In de weken zonder Weghorst kreeg Dolberg meer speelminuten en werd zijn bijdrage omschreven als aanvaardbaar. Met de rentree van de Nederlandse spits tegen Volendam lijkt de Deen echter opnieuw terrein te verliezen.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside werd de ontvangst van Weghorst aangehaald als teken van de huidige situatie. “Wat alles over Ajax zegt, is dat Weghorst, die eigenlijk nooit een Ajax‑shirt had mogen dragen, erin kwam en met luid gejuich werd ontvangen”, klinkt het bij Johan Derksen.

Daarna kwam de focus op Dolberg te liggen. Zijn doelpuntentotaal blijft uit, wat tot kritische bedenkingen leidt. “Hij maakt geen goal. Fred Grim zei dat hij ‘heel tevreden’ over hem is. Waar ben je dan tevreden over?”, vroeg Valentijn Driessen zich af.

Ook zijn periode bij Anderlecht werd aangehaald. “Die moest gewoon weg bij Anderlecht, hoor. Hij verdiende veel en speelde op zijn tijd een aardige wedstrijd, maar hij was zo wisselvallig als wat”, reageerde René van der Gijp.

Carrièreverloop en wisselvalligheid

Dolberg kende een sterke start in Amsterdam, waar zijn marktwaarde snel opliep en zelfs een bod van vijftig miljoen euro werd afgewezen. Nadien volgde een neerwaartse lijn. Bij Nice toonde hij zijn kwaliteiten slechts sporadisch, terwijl zijn passages bij Sevilla en Hoffenheim weinig opleverden.





Zijn komst naar Anderlecht werd vooral gedragen door het vertrouwen van Brian Riemer en Jesper Fredberg. De Deense spits kon dat geloof niet altijd omzetten in constante prestaties, wat zijn vertrek uiteindelijk inluidde. De huidige situatie bij Ajax toont dat zijn positie opnieuw onzeker is. De concurrentie is stevig en de verwachtingen blijven hoog. De komende weken moeten uitwijzen of Dolberg zich opnieuw in de ploeg kan knokken of verder wegzakt in de pikorde.