🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

Woensdag 28 januari zal een heel belangrijke dag kunnen worden voor het Belgisch voetbal. Zowel Union SG als Club Brugge staan voor een topwedstrijd. Club Brugge neemt het in eigen huis op tegen Olympique Marseille.

De supporters van Olympique de Marseille staan erom bekend dat ze kabaal kunnen maken. En ook af en toe voor overlast zorgen bij (Europese) verplaatsingen. En dus hadden ze in Brugge alvast het zekere voor het onzekere genomen.

Supporters Olympique Marseille nu al in Brugse binnenstad

De fans van Olympique Marseille zijn woensdag niet welkom in de Brugse binnenstad. Reden is de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge en de vrees voor mogelijke rellen. Om problemen te voorkomen, zal de politie hen vanaf de Franse grens in Rekkem begeleiden.

27.01.2026, Club Brugge KV🇧🇪 - Olympique de Marseille🇫🇷, Marseille in Brugge before tomorrow match



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/PZR2Xt4q0k — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 27, 2026

Geen risico's nemen dus, maar dat is zonder de fans van Marseille gerekend. Die zijn namelijk al met honderden in de Brugse binnenstad. En daar hebben ze ook al meteen een wandeling doorheen de stad gemaakt.

Politie houdt alles in de gaten in Brugge voor duel met Olympique Marseille

Met het nodige gedruis, Bengaals vuurwerk en gezangen. Daarmee is meteen ook duidelijk dat ze alles op alles willen zetten. Aan de ordediensten de moeilijke taak om hen woensdag uit de binnenstad te houden, en ook al vanavond.



“Het klopt dat er een grote groep supporters van Marseille is opgedoken in de binnenstad. We houden hen nauwlettend in de gaten en grijpen in indien nodig”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter tegen Het Laatste Nieuws.