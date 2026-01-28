Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

KVC Westerlo is nog lang niet klaar op de wintermercato. Na meerdere inkomende en uitgaande transfers willen de Kemphanen ook offensief extra slagkracht toevoegen. Er staat zelfs meer dan één versterking in de spits op komst.

Er zal wat bewegen bij KVC Westerlo deze winter. De club verwelkomde al drie nieuwe spelers terwijl het ook afscheid nam van vier namen, waaronder sterkhouder Tuur Rommens.

Maar de Kemphanen zijn zeker nog niet klaar op de mercato. We schreven eerder al dat Westerlo zich zal versterken met de komst van Enis Destan, op huurbasis. Hij komt over van Hull City, zonder aankoopoptie.

Westerlo kijkt naar Turkije én Portugal voor extra aanvalskracht

Het Nieuwsblad schrijft dat er nóg een nieuwe spits bijkomt, naast Destan. Afonso Patrão zal de overstap maken van SC Braga. De club staat in Portugal net onder Benfica, Porto en Sporting in de hiërarchie.

Patrão is een 18-jarige spits die dit seizoen voornamelijk uitkomt voor Braga B, dat op het derde niveau speelt in Portugal. Hij kwam ook 7 keer in actie voor de A-ploeg van Braga, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf.



Verder zou er een oplossing klaarstaan voor Kyan Vaesen, die op weg is naar de uitgang. Újpest FC, uit Hongarije, toont interesse in de Belgische spits.