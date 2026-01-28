'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

Westerlo rondt een tijdelijke versterking af in de aanvalslinie. De speler arriveert echter niet meteen inzetbaar door een recente blessure.

Uitleenbeurt richting Belgische competitie

De 23‑jarige Turkse spits Enis Destan staat op het punt om op huurbasis over te stappen van Hull City naar Westerlo, zo meldt de Hull Daily Mail. De Engelse club wil via deze uitleenbeurt ruimte creëren in de kern voor een bijkomende inkomende transfer. Destan speelde sinds zijn definitieve komst van Trabzonspor achttien wedstrijden voor Hull.

De aanvaller liep begin januari een knieblessure op tijdens de wedstrijd tegen Stoke City. Door die blessure kwam hij sindsdien niet meer in actie. Volgens de betrokken partijen blijft zijn revalidatie nog enkele weken duren.

Revalidatie in België en sportieve planning

Westerlo plant dat de speler zijn herstel verderzet in België en daarna de rest van het seizoen afwerkt in de Pro League. De club staat momenteel twaalfde in de stand en ziet in Destan een extra optie voor de voorhoede zodra hij opnieuw wedstrijdfit is.

De Turkse aanvaller sluit in de Kempen aan bij Allahyar Sayyadmanesh, die eerder al voor Hull uitkwam. De Engelse club verwacht dat Destan na het seizoen terugkeert naar het MKM Stadium.

Contractuele situatie en marktwaarde



Destan ligt bij Hull City onder contract tot juni 2028. De speler heeft nog geen interlands voor Turkije achter zijn naam. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 2,5 miljoen euro.