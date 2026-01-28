OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

KV Mechelen heeft zijn aanvalslinie versterkt met Bouke Boersma. De Nederlandse spits tekent een langdurig contract en sluit meteen aan bij de groep.

Snelle doorbraak transfer Boersma

Boersma komt over van De Graafschap en verbindt zich tot 2029 aan Malinwa. De 20‑jarige aanvaller maakte in Nederland een opvallend snelle ontwikkeling door. Pas sinds de zomer van 2025 maakte hij de overstap naar de A‑kern, maar in zijn eerste seizoen was hij meteen productief met twaalf doelpunten en twee assists in 21 competitiewedstrijden.

Zijn efficiëntie bleef niet onopgemerkt. Sportief directeur Tom Caluwé benadrukt dat de spits in korte tijd grote stappen zette. “Bouke heeft zich de afgelopen maanden ontwikkeld tot een echte prof en een bijzonder trefzekere spits”, klinkt het in een mededeling van de club aan onze redactie.

Met zijn komst wil Mechelen extra slagkracht toevoegen aan de voorhoede, die dit seizoen nog te wisselvallig presteerde. De club ziet in Boersma een profiel dat perfect past binnen de huidige sportieve ambities.

Overtuigd door clubiconen

De uiteindelijke keuze voor Mechelen werd mede bepaald door gesprekken met twee clublegendes. “Ik had een erg aangenaam videogesprek met Koeman en Den Boer,” klinkt het bij de Nederlander. “Hun verhalen over zowel de club als de stad hebben me volledig overtuigd.”



Ook de contacten met de sportieve leiding speelden een belangrijke rol. “De contacten met de mensen van KV Mechelen gaven mij meteen een heel goed gevoel.” Boersma verwijst daarbij naar de huidige positie in het klassement en de ambitie om voor het eerst Play‑off 1 te halen. “Ik wil meteen mijn steentje bijdragen aan wat misschien een historisch moment kan worden voor deze mooie club”, besluit hij.