Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Atalanta werkt de laatste groepswedstrijd van de Champions League‑fase af tegen Union. Coach Raffaele Palladino lichtte vooraf zowel de tegenstander als Charles De Ketelaere toe.

Voorbereiding op duel met Union

Atalanta is al zeker van een plaats in de tussenronde, maar maakt nog kans op een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. Palladino benadrukte dat zijn ploeg scherp moet zijn. “Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een team dat punten moet pakken en zich nog kan kwalificeren”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De coach gaf aan dat de inzet hoog blijft. “Het zou geweldig zijn om bij de eerste acht te eindigen. We willen tot het einde gaan.” Hij verwacht een gemotiveerde tegenstander. “Ik verwacht dat Union morgen vastberaden zal zijn en het ons moeilijk zal maken.”

Volgens hem zal de aanpak van Atalanta bepalend zijn. “Alles zal afhangen van onze mentaliteit en de manier waarop we het veld opgaan.” Palladino gaf aan dat hij de Brusselse ploeg grondig heeft geanalyseerd. “Ze hebben te kampen met enkele afwezigheden”, waaronder geschorste en geblesseerde spelers, “maar beschikken over zeer goede individuele spelers.”

Charles De Ketelaere als sleutelspeler

Onder Palladino groeide Charles De Ketelaere uit tot vaste waarde. De coach benadrukte zijn belang voor het team. “Hij is een belangrijke speler, die op een ongelooflijk hoog niveau acteert, maar nog beter kan.”

Lees ook... Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere
Palladino gaf aan waar volgens hem nog progressie mogelijk is. “Hij kan meer doelpunten maken, dat is wat hij nog mist om volledig door te groeien.” Tot slot onderstreepte hij de kwaliteiten van de Rode Duivel. “Zijn talent, zijn fysieke en technische kwaliteiten zijn onmiskenbaar, met en zonder bal. Hij is compleet en een fantastische speler, maar ik moet hem helpen om nog beter te worden”, besluit hij.

Volg Union SG - Atalanta live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

