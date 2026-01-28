Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af
Foto: © Walfoot.be
Onder de profielen die op middellange termijn kunnen doorstromen naar het eerste elftal van Standard, genoot Tiago De Antoniis al de interesse van meerdere Italiaanse clubs. Uiteindelijk zal hij zijn eerste profcontract tekenen bij de Rouches.

Tiago De Antoniis is al meerdere jaren actief binnen de jeugdopleiding van Standard en geldt als een profiel dat op middellange termijn kan doorstromen naar de eerste ploeg. De 14-jarige Belgisch-Italiaan, die zaterdag zijn 15e verjaardag viert, is van opleiding centrale verdediger of verdedigende middenvelder.

Zijn speelstijl wordt – met de nodige nuance – vergeleken met die van Rodri. Onlangs sloot hij aan bij de U16 van de Rouches en stond hij vorig weekend op het wedstrijdblad tegen de leeftijdsgenoten van KAA Gent. Daar besliste hij in de slotminuten de wedstrijd (3-2).

De Antoniis staat al enkele jaren in de belangstelling en werd ook gevolgd door grote Italiaanse clubs als AC Milan en Juventus. Bij Standard liepen al maanden gesprekken over zijn toekomst.

Na lang twijfelen zal de leerling van het Sint-Veronicacollege in Luik volgens onze informatie uiteindelijk zijn eerste profcontract tekenen bij Standard, dat hem wist te overtuigen om het project voort te zetten.


Een mooie zet van de clubleiding, die het niet altijd makkelijk heeft om de grootste talenten uit de eigen academie te behouden om financiële redenen. Regelmatig kloppen andere clubs aan voor jonge prospects, waarbij ook hun entourage niet altijd eenvoudig te overtuigen is om te blijven.

