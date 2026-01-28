Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Isaac Mbenza is bij Charleroi op een dood spoor beland en zou deze winter wel eens een nieuwe uitdaging kunnen aangaan... in Cyprus. APOEL Nicosia zou interesse tonen in de flankaanvaller.

Ondanks 110 wedstrijden bij de club vóór de start van dit seizoen, beleeft Isaac Mbenza een duidelijke terugval bij Sporting Charleroi. De flankaanvaller kwam sinds 28 september, bij de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, niet meer in actie voor het eerste elftal.

Hij belandde op de bank of zelfs volledig buiten de selectie van Rik De Mil, en ook sinds de aanstelling van Hans Cornelis als hoofdcoach is zijn rol niet gegroeid. De ex-speler van Huddersfield, Montpellier en Standard lijkt zo op een zijspoor te zijn beland op Mambourg.

Met een aflopend contract aan het einde van het seizoen zou een wintertransfer Mbenza nog wat geld kunnen opleveren. Daarvoor is wel interesse van andere clubs nodig.

Isaac Mbenza in beeld bij APOEL Nicosia

Die interesse lijkt er te komen. Volgens het Cypriotische medium 24sports staat Mbenza op de radar van APOEL Nicosia. De Cypriotische topclub beleeft een moeilijk seizoen en staat voorlopig slechts zesde in het klassement.



APOEL maakt nog steeds een goede kans om de Champions' Play-offs te halen, in hun land, waarin de top zes wordt samengebracht. Voor Mbenza zou dat een overstap betekenen van bankzitter bij Charleroi naar een rol in de strijd om Europese tickets, en mogelijk opnieuw Europees voetbal volgend seizoen.