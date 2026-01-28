Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sébastien Pocognoli kent een erg moeilijke start bij AS Monaco. De Belgische coach slaagt er maar moeilijk in om met de Franse club resultaten aan elkaar te rijgen. Maar is hij wel écht de grote verantwoordelijke?

Op 11 oktober 2025 verbaasde Sébastien Pocognoli vriend en vijand door zijn avontuur bij Union Saint-Gilloise vroegtijdig stop te zetten en een volgende stap in zijn trainerscarrière te zetten bij een club uit de Ligue 1. Een beslissing die door sommigen werd begrepen, maar door anderen scherp werd bekritiseerd.

Niet iedereen vindt het normaal wanneer een coach zijn ploeg midden in het seizoen verlaat om elders aan de slag te gaan. Nochtans had Pocognoli zich in Sint-Gillis bewezen door met Union de Belgische titel te veroveren. Omdat hij in de zomer van 2025 bleef, dachten velen dat hij minstens nog een volledig seizoen in Brussel zou blijven, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Slechts één punt uit de laatste vijf competitiewedstrijden

De Belgische tacticus begon zijn avontuur bij AS Monaco met een wedstrijd tegen Angers (1-1). Dat gelijkspel voelde meteen teleurstellend aan tegen een ploeg die op papier zeker te kloppen was. Daarna volgden wel twee zeges in de competitie (tegen Toulouse en Nantes), maar vervolgens ging het bergaf met drie nederlagen op rij (tegen Paris FC, RC Lens en Stade Rennais).

Op 29 november, tegen PSG (1-0), wist Monaco opnieuw te winnen in de Ligue 1 na een moeilijke periode. Sindsdien is het echter opnieuw kommer en kwel: amper één punt uit de laatste vijf wedstrijden (vier nederlagen en één gelijkspel). De zware 6-1-nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League hielp de situatie allerminst vooruit.

De toekomst van Pocognoli bij Monaco kwam daardoor steeds meer ter discussie te staan. De coach zelf bleef echter rustig toen hij ernaar werd gevraagd. "Wat mijn toekomst betreft, ben ik vrij sereen. Ik bereid mijn wedstrijden voor met respect voor de club en de verantwoordelijkheid die we hebben tegenover onze supporters. We proberen voetbal te brengen", verklaarde hij volgens RMC na de nederlaag tegen Real Madrid. Opvallend: na die wedstrijd had hij met negen nederlagen in achttien matchen de slechtste start van een Monaco-trainer sinds Thierry Henry in 2019.

Ook het bestuur onder vuur

Volgens de supporters ligt het probleem echter niet alleen bij de coach. De kritiek richt zich steeds meer op algemeen directeur Thiago Scuro. Ultras Monaco 1904 verspreidden een communiqué waarin ze zijn ontslag eisen en stellen dat zijn krediet volledig opgebruikt is. Opvallend: daarin werd niet gevraagd om het ontslag van Pocognoli. Sommigen geloven nog steeds dat de Belg het tij kan keren, maar dan wel onder een andere sportieve leiding. Scuro kreeg recent ook kritiek voor bepaalde transferkeuzes, zoals de komst van Wout Faes, die door sommigen als vreemd werd bestempeld. Volgens de Franse pers en de supporters lijkt de Braziliaan de grote verantwoordelijke.

Dat Pocognoli kwaliteiten heeft als trainer, daar twijfelt weinig iemand aan. De recente tegenvallende resultaten zouden wel eens het gevolg kunnen zijn van een dieperliggend probleem binnen de club. Ook Eden Hazard nam het onlangs op voor zijn ex-ploegmaat:

"Ik heb met Poco in de nationale ploeg gespeeld en ken hem heel goed. Het is een geweldige kerel. Hij komt terecht in een ploeg met veel geblesseerden, dat maakt het niet makkelijk. Hij heeft vorig jaar fantastisch werk geleverd in België door kampioen te worden met Union."

"Je moet hem gewoon wat tijd geven, maar die is er weinig in het voetbal. Dat is net het probleem. Hij heeft de kwaliteiten als coach en ervaring als speler. Het is nu vooral wachten tot de geblesseerden terug zijn en het vertrouwen binnen de groep terugkeert."

De wedstrijd van woensdag tegen Juventus zou wel eens cruciaal kunnen worden voor de toekomst van Pocognoli bij AS Monaco. De Monegasken móéten winnen om zich te plaatsen voor de barrages van de Champions League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet start in de basis, Tzolis zit op de bank Live

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet start in de basis, Tzolis zit op de bank

20:17
Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

20:00
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

19:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

19:00
Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

19:20
Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

19:00
Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

18:20
Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

18:00
Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
1
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

16:00
"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken" Opinie

"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken"

15:15
5
Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

15:30
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
4
Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

14:20
3
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
4
Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

13:15
1
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
2
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
15
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
5
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
3
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Marseille: - jerrekvm jerrekvm over Union SG - Atalanta: - Andreas2962 Andreas2962 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden" mantoch mantoch over Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden PeVe PeVe over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement Svédél Svédél over Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Clasico en Union-Club Brugge? filip hendrix filip hendrix over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved