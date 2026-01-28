Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Sébastien Pocognoli kent een erg moeilijke start bij AS Monaco. De Belgische coach slaagt er maar moeilijk in om met de Franse club resultaten aan elkaar te rijgen. Maar is hij wel écht de grote verantwoordelijke?

Op 11 oktober 2025 verbaasde Sébastien Pocognoli vriend en vijand door zijn avontuur bij Union Saint-Gilloise vroegtijdig stop te zetten en een volgende stap in zijn trainerscarrière te zetten bij een club uit de Ligue 1. Een beslissing die door sommigen werd begrepen, maar door anderen scherp werd bekritiseerd.

Niet iedereen vindt het normaal wanneer een coach zijn ploeg midden in het seizoen verlaat om elders aan de slag te gaan. Nochtans had Pocognoli zich in Sint-Gillis bewezen door met Union de Belgische titel te veroveren. Omdat hij in de zomer van 2025 bleef, dachten velen dat hij minstens nog een volledig seizoen in Brussel zou blijven, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Slechts één punt uit de laatste vijf competitiewedstrijden

De Belgische tacticus begon zijn avontuur bij AS Monaco met een wedstrijd tegen Angers (1-1). Dat gelijkspel voelde meteen teleurstellend aan tegen een ploeg die op papier zeker te kloppen was. Daarna volgden wel twee zeges in de competitie (tegen Toulouse en Nantes), maar vervolgens ging het bergaf met drie nederlagen op rij (tegen Paris FC, RC Lens en Stade Rennais).

Op 29 november, tegen PSG (1-0), wist Monaco opnieuw te winnen in de Ligue 1 na een moeilijke periode. Sindsdien is het echter opnieuw kommer en kwel: amper één punt uit de laatste vijf wedstrijden (vier nederlagen en één gelijkspel). De zware 6-1-nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League hielp de situatie allerminst vooruit.

De toekomst van Pocognoli bij Monaco kwam daardoor steeds meer ter discussie te staan. De coach zelf bleef echter rustig toen hij ernaar werd gevraagd. "Wat mijn toekomst betreft, ben ik vrij sereen. Ik bereid mijn wedstrijden voor met respect voor de club en de verantwoordelijkheid die we hebben tegenover onze supporters. We proberen voetbal te brengen", verklaarde hij volgens RMC na de nederlaag tegen Real Madrid. Opvallend: na die wedstrijd had hij met negen nederlagen in achttien matchen de slechtste start van een Monaco-trainer sinds Thierry Henry in 2019.





Ook het bestuur onder vuur

Volgens de supporters ligt het probleem echter niet alleen bij de coach. De kritiek richt zich steeds meer op algemeen directeur Thiago Scuro. Ultras Monaco 1904 verspreidden een communiqué waarin ze zijn ontslag eisen en stellen dat zijn krediet volledig opgebruikt is. Opvallend: daarin werd niet gevraagd om het ontslag van Pocognoli. Sommigen geloven nog steeds dat de Belg het tij kan keren, maar dan wel onder een andere sportieve leiding. Scuro kreeg recent ook kritiek voor bepaalde transferkeuzes, zoals de komst van Wout Faes, die door sommigen als vreemd werd bestempeld. Volgens de Franse pers en de supporters lijkt de Braziliaan de grote verantwoordelijke.

Dat Pocognoli kwaliteiten heeft als trainer, daar twijfelt weinig iemand aan. De recente tegenvallende resultaten zouden wel eens het gevolg kunnen zijn van een dieperliggend probleem binnen de club. Ook Eden Hazard nam het onlangs op voor zijn ex-ploegmaat:

"Ik heb met Poco in de nationale ploeg gespeeld en ken hem heel goed. Het is een geweldige kerel. Hij komt terecht in een ploeg met veel geblesseerden, dat maakt het niet makkelijk. Hij heeft vorig jaar fantastisch werk geleverd in België door kampioen te worden met Union."

"Je moet hem gewoon wat tijd geven, maar die is er weinig in het voetbal. Dat is net het probleem. Hij heeft de kwaliteiten als coach en ervaring als speler. Het is nu vooral wachten tot de geblesseerden terug zijn en het vertrouwen binnen de groep terugkeert."

De wedstrijd van woensdag tegen Juventus zou wel eens cruciaal kunnen worden voor de toekomst van Pocognoli bij AS Monaco. De Monegasken móéten winnen om zich te plaatsen voor de barrages van de Champions League.