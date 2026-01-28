Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku is met de bal aan de voet nauwelijks af te stoppen. Vaak is een fout maken de enige manier om de Rode Duivel een halt toe te roepen, wat soms leidt tot gevaarlijke tackles.

Jérémy Doku werd de voorbije weken meermaals het slachtoffer van bijzonder gevaarlijke tackles en ging daar dinsdag op in tijdens een persconferentie. Hoewel hij begrip toont voor zijn tegenstanders en erkent dat zijn speelstijl soms harde ingrepen uitlokt, stoort hij zich eraan dat hij af en toe wordt weggezet als een speler die duikt.

"Wanneer ik val, duik ik niet. Die twee tackles (tegen Manchester United en Wolverhampton, red.) waren echt pijnlijk. Ik heb nadien wel kunnen doorspelen, maar het deed pijn. Jullie kennen mijn mening daarover", aldus Doku.

Jérémy Doku wil blessures vermijden

"Als ik tegen de grond ga, is dat omdat er effectief iets gebeurd is. Ik duik nooit, en dat frustreert me", gaat hij verder. "Daarna is het aan de scheidsrechter om te beslissen of het geel of rood is. Maar zo’n tackle krijg ik minstens één keer per wedstrijd te verwerken."

In het begin van zijn carrière kampte Doku nog regelmatig met blessures, maar sinds zijn overstap naar Manchester City is die tendens verdwenen. "Zolang ik niet geblesseerd raak, beschouw ik die overtredingen als een compliment. Dat betekent dat ze me niet van de bal krijgen zonder een fout te maken", glimlacht hij.



Blessures vermijden is ook een reden waarom Manchester City mikt op een plaats in de top acht. "Dat betekent minder wedstrijden. Dat zou ons enorm helpen: minder matchen, meer rust en dus ook minder risico op blessures", besluit de Rode Duivel.