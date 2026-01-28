'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht werkt al geruime tijd aan het dossier rond Andrea Carboni. De gesprekken met Monza blijven lopen, ondanks de hoge financiële verwachtingen van de Italiaanse club.

Anderlecht al weken geïnteresseerd in Carboni

De belangstelling van Anderlecht voor Andrea Carboni werd eerder gemeld door Gianluca Di Marzio, die aangaf dat beide clubs in gesprek zijn over een mogelijke wintertransfer. De Brusselse club ziet in de 24‑jarige verdediger een versterking voor de defensie.

Carboni geldt bij Monza als vaste waarde onder coach Bianco. In de huidige jaargang van de Serie B kwam hij zeventien keer in actie en droeg hij bij met een doelpunt en een assist. De speler verhuisde in juli 2022 van Cagliari naar Monza voor een bedrag van ongeveer vier miljoen euro.

Financiële verwachtingen hoog

Anderlecht zou volgens eerdere berichten hebben gedacht aan een bedrag tussen 2,5 en 3 miljoen euro. De contractuele situatie van Carboni, die vastligt tot 2027, maakt echter dat Monza een stevige onderhandelingspositie heeft. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 2,5 miljoen euro.

De verdediger werd in het verleden ook gelinkt aan Torino, waarbij Italiaanse media een mogelijke transfersom in dezelfde vork plaatsten. De interesse van meerdere clubs houdt de prijs hoog. Volgens Italiaanse bronnen blijft Monza vasthouden aan een bedrag van ongeveer tien miljoen euro. Dat niveau ligt ver boven wat Anderlecht kan of wil betalen.


Toch blijven de Brusselaars in gesprek met de Italiaanse club. Monza zou niet bereid zijn om de speler te laten vertrekken voor wat intern een ‘koopje’ wordt genoemd. Ondanks de financiële kloof blijft paars‑wit het dossier opvolgen. De club hoopt dat verdere gesprekken mogelijk tot een opening leiden, al blijft de vraagprijs een struikelblok.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie B
Serie B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Monza
Andrea Carboni

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Carboni - Moussa Fall

10:30
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
1
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
2
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

23:00
4
Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

20:00
2
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
9
Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
2
Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

22:00
Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

21:20
4
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

20:40
'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

21:00
"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

20:10
DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

18:50
Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

18:40
3
🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

20:20
1
Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

19:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
7
In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

18:20
Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

19:20
OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

19:00
1
Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

18:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over "Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper Artevelde Artevelde over 🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Don Bozhinov Don Bozhinov over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' Nelvafrel Nelvafrel over Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht" Nelvafrel Nelvafrel over Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken Nelvafrel Nelvafrel over Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden Nelvafrel Nelvafrel over Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved