'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

RSC Anderlecht werkt al geruime tijd aan het dossier rond Andrea Carboni. De gesprekken met Monza blijven lopen, ondanks de hoge financiële verwachtingen van de Italiaanse club.

Anderlecht al weken geïnteresseerd in Carboni

De belangstelling van Anderlecht voor Andrea Carboni werd eerder gemeld door Gianluca Di Marzio, die aangaf dat beide clubs in gesprek zijn over een mogelijke wintertransfer. De Brusselse club ziet in de 24‑jarige verdediger een versterking voor de defensie.

Carboni geldt bij Monza als vaste waarde onder coach Bianco. In de huidige jaargang van de Serie B kwam hij zeventien keer in actie en droeg hij bij met een doelpunt en een assist. De speler verhuisde in juli 2022 van Cagliari naar Monza voor een bedrag van ongeveer vier miljoen euro.

Financiële verwachtingen hoog

Anderlecht zou volgens eerdere berichten hebben gedacht aan een bedrag tussen 2,5 en 3 miljoen euro. De contractuele situatie van Carboni, die vastligt tot 2027, maakt echter dat Monza een stevige onderhandelingspositie heeft. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 2,5 miljoen euro.

De verdediger werd in het verleden ook gelinkt aan Torino, waarbij Italiaanse media een mogelijke transfersom in dezelfde vork plaatsten. De interesse van meerdere clubs houdt de prijs hoog. Volgens Italiaanse bronnen blijft Monza vasthouden aan een bedrag van ongeveer tien miljoen euro. Dat niveau ligt ver boven wat Anderlecht kan of wil betalen.



Toch blijven de Brusselaars in gesprek met de Italiaanse club. Monza zou niet bereid zijn om de speler te laten vertrekken voor wat intern een ‘koopje’ wordt genoemd. Ondanks de financiële kloof blijft paars‑wit het dossier opvolgen. De club hoopt dat verdere gesprekken mogelijk tot een opening leiden, al blijft de vraagprijs een struikelblok.