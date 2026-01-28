'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

Het transferdossier rond Joedrick Pupe heeft een nieuwe wending gekregen. De verdediger blijft op weg naar België, maar niet langer richting KV Kortrijk.

Afgesprongen deal bij Kortrijk

Joedrick Pupe, een 28‑jarige Belgische verdediger die zowel centraal als links kan spelen, leek op weg naar KV Kortrijk. De onderhandelingen met de tweedeklasser stonden ver, maar het dossier viel alsnog stil. De speler besliste om het traject met Kortrijk niet voort te zetten.

De situatie wijzigde toen meerdere eersteklassers interesse toonden. STVV, dat een sterk seizoen draait, meldde zich nadrukkelijk en ging meteen in gesprek met de speler, zo meldt Het Nieuwsblad. De Limburgse club ziet in hem een directe versterking voor de defensie.

STVV voert gesprekken met Pupe

Pupe staat momenteel onder contract bij Vancouver Whitecaps, waar hij afgelopen zomer neerstreek na zijn vertrek bij Dender. Door blessureleed kwam hij in de MLS nauwelijks aan spelen toe. De Canadezen staan open voor een vertrek.

STVV bereikte al een vergevorderd stadium in de onderhandelingen, zo meldt de krant. Op Stayen hoopt men dat het dossier snel kan worden afgerond. De club wacht nu op de formele afronding van de administratieve stappen. Pas wanneer alle handtekeningen zijn gezet, kan de overstap worden bevestigd.

Lees ook... 'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'›

De Limburgers blijven klaarstaan om toe te slaan zodra de laatste documenten in orde zijn. De speler zelf blijft bereid om terug te keren naar België, waar hij eerder al actief was. De komende dagen moeten duidelijk maken of STVV de deal definitief kan binnenhalen.