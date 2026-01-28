Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club NXT boekte tegen KV Kortrijk een belangrijke overwinning en verlaat daarmee de laatste plaats. Trainer Jonas De Roeck benadrukt dat zijn ploeg eindelijk krijgt waar ze recht op had.

Sterke prestatie Club NXT

In een sfeervol The NEST speelde Club NXT een overtuigende wedstrijd. De ploeg won met 2‑0 dankzij doelpunten van Van Britsom en Musuayi en gaf de rode lantaarn door aan Olympic. De Roeck was tevreden met de manier waarop zijn spelers het duel aanpakten. “Perfectie bestaat niet in het voetbal, maar het was wel een heel mooie en leuke avond”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij vond de overwinning terecht op basis van het spelbeeld. “Van de eerste tot de laatste minuut waren we de betere ploeg.” De coach wees op zowel defensieve stabiliteit als verzorgd aanvalsspel. De ontwikkeling van de jonge kern stemt hem positief. “De jongens blijven evolueren en progressie maken.”

Volgens De Roeck kende de ploeg moeilijke fases eerder dit seizoen. “Zeker voor de winterstop hadden we het zwaar omdat we de punten niet kregen die we verdienden.” De recente resultaten zorgen voor opluchting. “Nu pakken we die wel en dat doet geweldig deugd, natuurlijk.”

Geen referentiematch van Club NXT

De Roeck wilde de wedstrijd niet als maatstaf bestempelen. “Die spelen we elke week”, klonk het. Hij benadrukte dat stabiliteit de sleutel is tot de recente vooruitgang. Wat eerder een werkpunt was, is volgens hem nu vanzelfsprekend geworden.

Lees ook... Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"
Hij prees de mentale weerbaarheid van zijn spelers. “Opvallend en positief was dat we mentaal sterk bleven”, besluit De Roeck die zijn blik meteen ook richtte op het duel van vrijdag tegen Seraing. “Dat wordt weer een andere match, gevechtsvoetbal.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille
Jonas De Roeck

Meer nieuws

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
7
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
2
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

14:20
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

14:00
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
1
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
3
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
4
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

00:00
9
Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

17:40
1
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

16:30
Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

22:00
Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

16:00
Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

17:10
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
3
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden ontleder ontleder ontleder ontleder over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Stigo12 Stigo12 over Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie Alaphilippe Alaphilippe over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga FCBalto FCBalto over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi Impala Impala over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem liersesupp liersesupp over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved