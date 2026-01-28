Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT boekte tegen KV Kortrijk een belangrijke overwinning en verlaat daarmee de laatste plaats. Trainer Jonas De Roeck benadrukt dat zijn ploeg eindelijk krijgt waar ze recht op had.

Sterke prestatie Club NXT

In een sfeervol The NEST speelde Club NXT een overtuigende wedstrijd. De ploeg won met 2‑0 dankzij doelpunten van Van Britsom en Musuayi en gaf de rode lantaarn door aan Olympic. De Roeck was tevreden met de manier waarop zijn spelers het duel aanpakten. “Perfectie bestaat niet in het voetbal, maar het was wel een heel mooie en leuke avond”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij vond de overwinning terecht op basis van het spelbeeld. “Van de eerste tot de laatste minuut waren we de betere ploeg.” De coach wees op zowel defensieve stabiliteit als verzorgd aanvalsspel. De ontwikkeling van de jonge kern stemt hem positief. “De jongens blijven evolueren en progressie maken.”

Volgens De Roeck kende de ploeg moeilijke fases eerder dit seizoen. “Zeker voor de winterstop hadden we het zwaar omdat we de punten niet kregen die we verdienden.” De recente resultaten zorgen voor opluchting. “Nu pakken we die wel en dat doet geweldig deugd, natuurlijk.”

Geen referentiematch van Club NXT

De Roeck wilde de wedstrijd niet als maatstaf bestempelen. “Die spelen we elke week”, klonk het. Hij benadrukte dat stabiliteit de sleutel is tot de recente vooruitgang. Wat eerder een werkpunt was, is volgens hem nu vanzelfsprekend geworden.

Hij prees de mentale weerbaarheid van zijn spelers. “Opvallend en positief was dat we mentaal sterk bleven”, besluit De Roeck die zijn blik meteen ook richtte op het duel van vrijdag tegen Seraing. “Dat wordt weer een andere match, gevechtsvoetbal.”