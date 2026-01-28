📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

Foto: © photonews

KAA Gent werkt aan versterking voor de defensie tijdens de wintermercato. De club heeft daarbij een Spaanse optie in beeld die zowel centraal als op de flank inzetbaar is.

Verdediger uit La Liga 2 in beeld bij KAA Gent

Volgens transferjournalist Angel Garcia heeft KAA Gent Marcos Moreno van Eibar op de radar staan. De 24‑jarige verdediger kan zowel centraal als rechts achterin spelen en doorliep de jeugdopleiding van Atlético Madrid. Hij groeide er uit tot Spaans jeugdinternational en maakte vervolgens de overstap naar het profvoetbal.

Moreno komt momenteel uit in La Liga 2 en ligt bij Eibar nog onder contract tot 2027. De Baskische club nam hem in juli 2025 over en ziet hem als een vaste waarde binnen de selectie. Zijn profiel past in de zoektocht van Gent naar extra defensieve opties.

Contractuele situatie en marktwaarde

De marktwaarde van Moreno wordt door Transfermarkt geraamd op 700.000 euro. Voor Gent vormt dat een haalbare piste binnen de huidige transferstrategie. De club wil zich tijdens de winterperiode gericht versterken, met nadruk op posities waar de kern extra diepte kan gebruiken.

De interesse van Gent past in een bredere zoektocht naar polyvalente verdedigers. Moreno’s ervaring in Spanje en zijn flexibiliteit op meerdere posities maken hem een interessante kandidaat voor een mogelijke overstap.

Of het tot concrete gesprekken komt, hangt af van de bereidheid van Eibar om mee te werken aan een transfer. De Spaanse club beschikt over een langdurig contract en heeft daardoor een sterke onderhandelingspositie.

