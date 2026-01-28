Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Het uitvak blijft een heet hangijzer in de Jupiler Pro League. Na klachten van verschillende supportersgroepen komt KVC Westerlo nu met een concrete oplossing, in de hoop de gemoederen te bedaren.

Er heerst heel wat onvrede bij de Belgische voetbalsupporters over uitvakken bij twee ploegen in de JPL: RAAL La Louvière en KVC Westerlo. Die laatstgenoemde club gaat actie ondernemen.

Eerder dit seizoen besloten fans van Racing Genk en Sporting Anderlecht al om thuis te blijven en de verplaatsing naar de Kempen te laten vallen. De reden was simpel: te weinig plaats in het uitvak.

Genk kreeg slechts 489 tickets aangeboden voor de wedstrijd in 't Kuipje. Er waren destijds ook stevige beperkingen rond de bussen die mochten komen.

Westerlo grijpt in na klachten over uitvak

Het minder aantal plaatsen voor bezoekende supporters kwam er na verbouwingen afgelopen zomer. Volgens Het Laatste Nieuws zal Westerlo nu opnieuw wijzigingen doorvoeren aan zijn stadion.



Alle plaatsen in het uitvak worden namelijk veranderd in staanplaatsen. Op die manier biedt het bezoekende vak plaats aan 720 personen, in plaats van 489.