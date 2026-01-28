Opinie "Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken"

"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken"
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1468

Het wordt de komende maanden een flinke klus voor het bestuur van KV Mechelen om er met een van de sterkhouders uit de ploeg uit te geraken. Kerim Mrabti toonde voorbije zondag nog eens dat hij nog altijd van waarde kan zijn. Een contractverlenging wordt hierdoor niet zomaar vanzelfsprekend.

"Een fitte Mrabti moet je altijd proberen te houden", is het mantra van coach Fred Vanderbiest. Alleen is die fitheid veel minder gegarandeerd. Het tweemaal oplopen van een hamstringblessure hield Mrabti dit seizoen al zeven matchen aan de kant. Uitgezonderd zijn zware knieblessure, waar hij in 2022 voor onder het mes moest, oogde hij in vorige seizoenen een stuk minder blessuregevoelig. 

KVM is de weg van de verjonging ingeslagen: het kijkt eerder in de richting van een nieuwe, jonge speler dan een routinier een nieuw contract voor twee of drie jaar te geven. "Ik ben de tweede oudste uit de ploeg", beseft Mrabti. "Hoewel ik 31 ben, heb je dan bij de meeste ploegen nog wel enkele jongens die ouder zijn." Het is ergens onlogisch dat hij de enige overblijver is uit het tijdperk van Schoofs, Storm en Hairemans.

Redenen om Mrabti te houden

Aangezien de onderlinge overeenkomst afloopt eind juni, houdt het steek na afloop van dat contract als vrienden uit elkaar te gaan. Zijn er dan geen redenen om Mrabti te houden? Toch wel. Een speler die af en toe een doelpuntje kan meepikken, is geen overbodige luxe. Bovendien is Mrabti een ongelooflijk intelligente speler. Het is een uitstekende kopper voor iemand van 1m75 en hij is erg polyvalent.

Vanderbiest ziet hem evolueren zoals een Siani destijds bij Oostende. "Ik ben waarschijnlijk de laatste man op het blad, want de trainer kan mij zetten op een plek waar hij nog een speler nodig heeft", aldus Mrabti. Die laatste gaf zelf aan dat het hem geruststelt dat hij kan onderhandelen met Tom Caluwé, die hem destijds naar Mechelen haalde, maar ook het familiale een grote rol speelt.

Dossier Mrabti een moeilijke puzzel voor KVM 


"Ik moet met mijn gezin een keuze maken, want ooit gaan we wel terug naar Zweden", laat Mrabti weten. Daarnaast is het de vraag of hij en KV er financieel nog eens samen kunnen uitkomen, want een hoog loon zal hem niet voorgesteld worden. De mix van alle factoren maakt een verlengd verblijf een moeilijke puzzel om te leggen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Kerim Mrabti
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
1
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

15:30
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

16:00
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
2
Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

14:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

14:00
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
4
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

13:15
Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
9
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
2
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
5
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
3
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
4
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
16
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

23:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Stefaan_82 Stefaan_82 over Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet' Swakke25 Swakke25 over "Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken" Stefaan_82 Stefaan_82 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" Andreas2962 Andreas2962 over Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen trivece trivece over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' J K J K over Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden Walter Baseggio Walter Baseggio over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved