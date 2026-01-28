"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken"

Het wordt de komende maanden een flinke klus voor het bestuur van KV Mechelen om er met een van de sterkhouders uit de ploeg uit te geraken. Kerim Mrabti toonde voorbije zondag nog eens dat hij nog altijd van waarde kan zijn. Een contractverlenging wordt hierdoor niet zomaar vanzelfsprekend.

"Een fitte Mrabti moet je altijd proberen te houden", is het mantra van coach Fred Vanderbiest. Alleen is die fitheid veel minder gegarandeerd. Het tweemaal oplopen van een hamstringblessure hield Mrabti dit seizoen al zeven matchen aan de kant. Uitgezonderd zijn zware knieblessure, waar hij in 2022 voor onder het mes moest, oogde hij in vorige seizoenen een stuk minder blessuregevoelig.

KVM is de weg van de verjonging ingeslagen: het kijkt eerder in de richting van een nieuwe, jonge speler dan een routinier een nieuw contract voor twee of drie jaar te geven. "Ik ben de tweede oudste uit de ploeg", beseft Mrabti. "Hoewel ik 31 ben, heb je dan bij de meeste ploegen nog wel enkele jongens die ouder zijn." Het is ergens onlogisch dat hij de enige overblijver is uit het tijdperk van Schoofs, Storm en Hairemans.

Redenen om Mrabti te houden

Aangezien de onderlinge overeenkomst afloopt eind juni, houdt het steek na afloop van dat contract als vrienden uit elkaar te gaan. Zijn er dan geen redenen om Mrabti te houden? Toch wel. Een speler die af en toe een doelpuntje kan meepikken, is geen overbodige luxe. Bovendien is Mrabti een ongelooflijk intelligente speler. Het is een uitstekende kopper voor iemand van 1m75 en hij is erg polyvalent.

Vanderbiest ziet hem evolueren zoals een Siani destijds bij Oostende. "Ik ben waarschijnlijk de laatste man op het blad, want de trainer kan mij zetten op een plek waar hij nog een speler nodig heeft", aldus Mrabti. Die laatste gaf zelf aan dat het hem geruststelt dat hij kan onderhandelen met Tom Caluwé, die hem destijds naar Mechelen haalde, maar ook het familiale een grote rol speelt.

Dossier Mrabti een moeilijke puzzel voor KVM



"Ik moet met mijn gezin een keuze maken, want ooit gaan we wel terug naar Zweden", laat Mrabti weten. Daarnaast is het de vraag of hij en KV er financieel nog eens samen kunnen uitkomen, want een hoog loon zal hem niet voorgesteld worden. De mix van alle factoren maakt een verlengd verblijf een moeilijke puzzel om te leggen.