Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

Vanavond wordt de laatste speeldag in de groepsfase van de Champions League afgewerkt. En in deze jaargang gaan alle ploegen nog voluit. Daar heeft een reglementswijziging het één en ander mee te maken.

Momenteel zijn er twee teams zeker van een plaats in de top acht én van een rechtstreeks ticket voor de achtste finales: Arsenal FC en Bayern München. Alle anderen moeten nog aan de bak.

En toch zullen ook The Gunners én Der Rekordmeister vanavond nog voluit gaan. En daar heeft een reglementswijziging héél véél mee te maken.

Wat staat er vanavond op het spel in de Champios League?

De top vier van deze groepsfase is namelijk zeker van het thuisvoordeel in de terugwedstrijd tot en met de kwartfinales. Voor de top twee staat er zelfs nog meer op het spel.

De teams die nummer één en twee eindigen in het klassement hebben dat voordeel zelfs tot en met de halve finales. En dat speelt een héél grote rol richting eindwinst.

Wat als één van de teams met zo'n voordeel vroegtijdig wordt uitgeschakeld?



Voor de volledigheid: de ploeg die één van die ploegen kan uitschakelen neemt dat voordeel simpelweg over. Al telt er uiteindelijk één ding: wedstrijd na wedstrijd simpelweg winnen.