Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

KRC Genk strandde op de negende plaats in de League Phase van de Europa League. In de barragewedstrijden richting de achtste finales komt het uit tegen Brann of Dinamo Zagreb.

Racing Genk heeft donderdagavond met 2-1 gewonnen van Malmö FF na een spannende comeback. Toch kregen de Limburgers nog een ferme domper te verwerken: ze eindigden pas 9e in de League Phase, wat toch opvallend is met 16 punten.

Dat betekent dus dat de Smurfen nog twee extra wedstrijden moeten spelen, één thuis en één op verplaatsing. Omdat Genk op de 9e plaats is beland komt het in de barragewedstrijden uit tegen Dinamo Zagreb (23e) of Brann (24e).

Genk-spelers spreken hun voorkeur uit, Hayen niet

Daan Heymans heeft een duidelijke voorkeur, zonder een club bij naam te noemen. "Ik heb liefst de gemakkelijkste ploeg", vertelde hij. Met een simpele reden. "Omdat ik wil dat we gewoon zo ver mogelijk geraken."

Matte Smets sprak er ook over. "Dan kies ik voor Brann, omdat daar een goede kameraad van mij speelt, Denzel De Roeve", vertelde de verdediger bij ons. "Ik ken hem van bij de nationale ploeg. We sliepen daar samen op een kamer, zo zijn we goede vrienden geworden." De Roeve maakte in maart 2025 de overstap naar de Noorse club. Ondertussen speelde hij er al 45 wedstrijden waarin hij goed was voor vier doelpunten en drie assists.



Voor trainer Nicky Hayen lijkt het niet veel uit te maken. "Het zijn twee lastige verplaatsingen, eentje op kunstgras in Bergen. Dinamo Zagreb is altijd een topclub geweest in Kroatië. Het zijn lastige tegenstanders, maar wel een haalbare kaart. We moeten gewoon opnieuw het geloof hebben dat we naar de achtste finale kunnen. We zullen twee goede wedstrijden moeten spelen."